В Латвии подорожало дизельное топливо

Согласно опубликованной на этой неделе информации, в Латвии литр 95-го бензина стоил в среднем 1,829 евро на неделе с 11 по 17 октября, неделей ранее средняя цена 95-го бензина составляла 1,76 евро за литр, а еще на одну неделю раньше - 1,707 евро за литр.