На прошлой неделе средняя цена бензина 95-й марки в Латвии выросла на 3,9%, а средняя цена дизельного топлива - на 6%, свидетельствуют обобщенные Европейской комиссией данные.
В Латвии подорожало дизельное топливо
В Латвии подорожало дизельное топливо
Согласно опубликованной на этой неделе информации, в Латвии литр 95-го бензина стоил в среднем 1,829 евро на неделе с 11 по 17 октября, неделей ранее средняя цена 95-го бензина составляла 1,76 евро за литр, а еще на одну неделю раньше - 1,707 евро за литр.
При этом средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составила 1,932 евро за литр. Неделей ранее дизельное топливо стоило в среднем 1,823 евро за литр, а на предыдущей неделе - 1,76 евро за литр.
Еврокомиссия каждую неделю собирает данные государств-членов о средних ценах на топливо.
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