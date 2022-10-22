В Риге снова растут цены на бензин

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки выросла на 2,2% до 1,874 евро за литр, а цена дизтоплива увеличилась на 2,6% до 1,994 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки не изменилась и составляли 1,739 евро за литр, а цена дизтоплива выросла на 0,5% - до 1,939 евро за литр..

На таллинских заправках Circle K цена бензина 95-й марки оставалась стабильной и составляла 1,929 евро, а цена дизельного топлива выросла на 1,3% - до 1,974 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Таллине выросли, в Риге - на 1,2% до 0,835 евро за литр, а в Таллине - на 1,1% до 0,88 евро за литр. При этом цена автогаза в Вильнюсе не изменилась и составляет 0,789 евро за литр.