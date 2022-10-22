Жители Латвии боятся за свою безопасность и ищут недвижимость в других странах

Как рассказал партнер Astra Property Гатис Пуцитис,

выбор в пользу покупки или аренды недвижимости за границей мотивирован стремлением к большей безопасности

- как физической, так и финансовой, поэтому при оценке места приобретения недвижимости учитывается и темп роста цен. Под влиянием инфляции люди ищут возможности выгодно вложить свои сбережения, приобретая недвижимость за границей.

По данным Astra Property, самыми популярными целевыми странами являются Северный Кипр, Испания и Объединенные Арабские Эмираты. Жители Латвии, хоть и реже, также выбирают недвижимость во Франции и Италии, в Португалии и на индонезийском острове Бали. Растет интерес к инвестициям в недвижимость в Грузии, особенно в Тбилиси и Батуми.

Пуцитис отмечает, что стремлению к собственности за границей также способствовала удаленная работа - опыт пандемии подтвердил, что представители ряда профессий и отраслей могут успешно работать из любой точки мира. У многих был подобный опыт с учебой и учебой.

Выбирая страну назначения, жители Латвии анализируют различные аспекты. Оценивается не только климат, цены на недвижимость, опыт друзей или знакомых, но и другие факторы, например, дополнительные расходы, возникающие при покупке недвижимости. На Кипре они составляют до 5% от стоимости недвижимости, в Испании 8-15%. В Латвии, когда физическое лицо покупает жилье, расходы составляют примерно 2-2,5% от стоимости недвижимости.

В настоящее время наибольший интерес вызывает покупка квартир площадью до 150 квадратных метров с двумя спальнями и гостиной.

Выбирая недвижимость за границей, жители Латвии оценивают и другие важные факторы, такие как расстояние до моря, возможности обучения детей, наличие магазинов, возможности для занятий спортом и активного отдыха, а также интенсивность авиасообщения с Латвией, добавляет Пуцитис.

Astra Property зарегистрирована в 2008 году. Компания оказывает посреднические услуги со всеми видами недвижимости.