На крыше Рижского роддома установят солнечные панели

Солнечные панели будут установлены фирмой Būvprocesu vadības aģentūra за 162 435 евро.

Директор Департамента экономического и технического обеспечения Рижского роддома Роман Орлов сообщил, что мощность солнечной электростанции планируется на уровне 128 киловатт. Рассчитано, что она будет обеспечивать примерно 10-15% электропотребления родильного дома.

Учитывая, что родильный дом работает круглосуточно, вряд ли возникнет излишек вырабатываемой электроэнергии, которую можно было бы вернуть в общую сеть, но такая возможность предусмотрена.

Перед установкой солнечной электростанции Рижский родильный дом провел исследование строительных конструкций, чтобы убедиться, что на крыше здания можно установить солнечные панели. Затем была определена оптимальная мощность, а затем проектирование самой установки.

Как только будет получено согласование, строители обещают завершить работы в течение 2,5 месяцев, пояснил Орлов.

Он подчеркнул, что это не единственные работы, которые проводит роддом для снижения энергопотребления. Например, есть переход на светодиодные светильники для освещения. В комнатах, где это возможно, устанавливаются датчики движения, чтобы свет включался и выключался по мере необходимости.

Rīgas dzemdību nams является предприятием, полностью принадлежащим Рижскому самоуправлению. В прошлом году оно работало с оборотом 14,5 млн евро и прибылью 1,11 млн евро, по информации Firmas.lv.

Уставный капитал Būvprocesu vadības aģentūra составляет 533 016 евро. В 2021 году компания работала с оборотом 2,4 млн евро и прибылью более 82 000 евро.