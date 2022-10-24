Latvenergo: в сентябре электричество подешевело на 25%

Цены на фьючерсы на электроэнергию упали в сентябре под влиянием более низких цен на энергопродукты и квоты на выбросы углерода, а также из-за снижения цен на рынках электроэнергии в Германии.

Всего в сентябре в странах Балтии было потреблено 1997 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии, что на 9% меньше, чем в этот же период годом ранее, а также на 8% меньше, чем в августе. Потребление электроэнергии в Латвии упало на 13% по сравнению с данными за сентябрь 2021 года и составило 502 ГВтч электроэнергии, а в Эстонии по сравнению с сентябрем прошлого года потребление электроэнергии было на 5% ниже - 598 ГВтч. В то же время потребление электроэнергии в Литве снизилось на 9% и составило 896 ГВтч.

Всего в сентябре этого года в странах Балтии было произведено 1150 ГВтч электроэнергии, что на 2% меньше, чем в августе. Производство электроэнергии в Латвии упало на 26% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 171 ГВтч. В Эстонии выработка электроэнергии увеличилась на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, и всего было произведено 683 ГВтч, а в Литве выработка электроэнергии в прошлом месяце составила 295 ГВтч, что на 24% меньше, чем в августе.

В сентябре соотношение производства и потребления электроэнергии в странах Балтии увеличилось до 58%. В Латвии эта доля уменьшилась до 34%, в Литве до 33%, а в Эстонии соотношение генерации и потребления увеличилось, достигнув 114%.

На гидроэлектростанциях Latvenergo производство электроэнергии в сентябре по сравнению с августом упало на 28%, всего было произведено 56 ГВтч электроэнергии. Количество электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями Latvenergo, уменьшилось на 29% по сравнению с данными предыдущего месяца и составило 78 ГВтч, что в основном определялось рыночным спросом.