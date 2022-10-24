Средняя цена на электроэнергию в Латвии в сентябре этого года составила 350,99 евро за мегаватт-час (МВтч), что на 25% меньше, чем в августе, пишет аналитик по продажам AS Latvenergo Карина Вискуба в обзоре рынка электроэнергии.
Latvenergo: в сентябре электричество подешевело на 25%
Она отмечает, что в сентябре 2022 года цены на электроэнергию в торговых зонах биржи Nord Pool как повышались, так и падали, однако системная цена Nord Pool снизилась в среднем на 5% - до 212,27 евро за МВтч.
В сентябре средняя цена электроэнергии в Латвии составляла 350,99 евро за МВтч, в Литве - 359,68 евро за МВтч, что в обоих случаях является снижением на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. В Эстонии средняя цена на электроэнергию упала на 37% - до 228,93 евро за МВтч.
В странах Балтии почасовая цена электроэнергии в прошлом месяце колебалась от 12,66 евро за МВтч до 799,08 евро за МВтч.
Почему?
Вискуба пояснила, что снижению цен на электроэнергию в сентябре способствовала выработка ветряных электростанций, которая выросла на 17% в странах Северной Европы и на 20% в странах Балтии по сравнению с августом. Кроме того, в прошлом месяце снизились цены на энергопродукты и европейские квоты на выбросы углерода. В то же время уровень наполнения водохранилищ в Северной Европе еще больше снизился и был на 12% ниже нормы. На цены на электроэнергию в странах Балтии также повлияло увеличение на 4% потоков энергии из Финляндии, хотя потоки из четвертой торговой зоны Швеции сократились на 8%.
Цены на фьючерсы на электроэнергию упали в сентябре под влиянием более низких цен на энергопродукты и квоты на выбросы углерода, а также из-за снижения цен на рынках электроэнергии в Германии.
Всего в сентябре в странах Балтии было потреблено 1997 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии, что на 9% меньше, чем в этот же период годом ранее, а также на 8% меньше, чем в августе. Потребление электроэнергии в Латвии упало на 13% по сравнению с данными за сентябрь 2021 года и составило 502 ГВтч электроэнергии, а в Эстонии по сравнению с сентябрем прошлого года потребление электроэнергии было на 5% ниже - 598 ГВтч. В то же время потребление электроэнергии в Литве снизилось на 9% и составило 896 ГВтч.
Всего в сентябре этого года в странах Балтии было произведено 1150 ГВтч электроэнергии, что на 2% меньше, чем в августе. Производство электроэнергии в Латвии упало на 26% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 171 ГВтч. В Эстонии выработка электроэнергии увеличилась на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, и всего было произведено 683 ГВтч, а в Литве выработка электроэнергии в прошлом месяце составила 295 ГВтч, что на 24% меньше, чем в августе.
В сентябре соотношение производства и потребления электроэнергии в странах Балтии увеличилось до 58%. В Латвии эта доля уменьшилась до 34%, в Литве до 33%, а в Эстонии соотношение генерации и потребления увеличилось, достигнув 114%.
На гидроэлектростанциях Latvenergo производство электроэнергии в сентябре по сравнению с августом упало на 28%, всего было произведено 56 ГВтч электроэнергии. Количество электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями Latvenergo, уменьшилось на 29% по сравнению с данными предыдущего месяца и составило 78 ГВтч, что в основном определялось рыночным спросом.
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