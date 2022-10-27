Энергетический кризис в Европе принимает неожиданный поворот

В настоящее время в Европе продолжаются стабильные поставки газа. Северо-Западная Европа в этом месяце примет 82 судна с СПГ, что на 19% больше, чем в сентябре. Все больше и больше судов стоят в очереди на вход в порты, так как мощности европейской регазификационной инфраструктуры пока недостаточно, чтобы иметь возможность быстро обрабатывать все поступающие грузы. Такая ситуация может продолжаться до середины января. Данные Bloomberg показывают, что судам с СПГ приходится стоять в очереди в среднем около 20 дней.

Нынешняя ситуация ясно показывает, что предстоящую зиму Европа обязательно преодолеет, однако радоваться пока рано, так как остаются вопросы к зиме 2023/24. Спрос со стороны Азии может увеличиться в следующем году, кроме того, Россия может прекратить поставки газа по последнему крупному транзитному маршруту - через Украину. Либо намеренно "перекрыть газовый кран", либо саботировать инфраструктуру.

Оба сценария предполагают давление на цены, что затруднит заполнение газохранилищ.

В настоящее время министры энергетики Европы обсуждают возможное ограничение цен на газ. Это также потенциально может затруднить привлечение грузов СПГ.

"Когда температура начнет падать и газовые хранилища начнут пустеть, реальность рынка спроса и предложения будет означать повышение цен на газ, что окажет давление на инфляцию. Следует считаться с тем, что зимой 2023/24 эта проблема станет более актуальной", - говорит Катя Яфимава, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.