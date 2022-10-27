Несмотря на остановку поставок газа из России, энергетический кризис в Европе принимает неожиданный поворот - у Европы больше газа, чем она может использовать, сообщает агентство Bloomberg.
Энергетический кризис в Европе принимает неожиданный поворот
На протяжении многих десятилетий Европа полагалась на поставки газа из России. Однако после начала войны в Украине Европа ищет другие способы получить газ. Главный источник поставок на данный момент - сжиженный природный газ (СПГ), которым заполняют европейские газохранилища.
На данный момент вместе с нетипично теплой погодой и удачной резервацией грузов СПГ европейские газохранилища почти заполнены, и местами новые поставки газа в Европе физически негде хранить. Также в Европе значительно упала цена на газ, которая сейчас составляет менее трети от пика, достигнутого летом.
Конечно, риски все еще остаются - очень многое зависит от погодных условий. Стремительное и сильное похолодание в Европе заметно повысит расход газа, также правительства стран выражают обеспокоенность относительно возможных актов саботажа в газовой системе. Однако в целом на конец октября ситуация на газовом рынке Европы гораздо лучше, чем до этого прогнозировали аналитики и политики.
Поставки газа из России начали уменьшаться уже в прошлом году. Летом поставки по газопроводу "Северный поток" были остановлены, а в сентябре часть газопровода была взорвана. Плюс - в благоприятных погодных условиях: на данный момент в Европе теплее, чем обычно в конце октября, что также помогает снизить спрос на газ. При этом главный риск заключается в том, что в случае похолодания будут использованы низкие цены на газ и запасы будут заметно истощены.
"Избыток газа в Европе будет по крайней мере до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европу ждет длительное похолодание", - говорит аналитик итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато.
Несмотря на то, что цены на газ в Европе понизились до минимального уровня с июня, все еще остаются некоторые риски. Будущие февральские цены на 44% выше, чем ноябрьские, также ожидается, что зимой 2023/24 цены тоже будут выше, так как следующим летом будет сложнее заполнить газохранилища.
Это означает, что экономия газа, несмотря на низкие цены, очень важна. Timera Energy прогнозирует, что спрос на газ в 2022 году может снизиться до 9%. По большей части снизится спрос в индустриальной отрасли. Но это все еще недостаточно для целевого показателя в 15%, установленного Евросоюзом.
"Возможность Европы справиться с энергетическим кризисом в течение ближайших двух лет зависит от того, получится ли снизить спрос. На данный момент ситуация выглядит лучше, чем ожидалось, однако до конца кризиса еще далеко", - предупреждают представители Timera.
В настоящее время европейские газохранилища заполнены в среднем на 93,6%, в то время как в Германии этот показатель достигает 97,5%. Это создает определенное спокойствие на рынке. Например, газа в Германии хватит на два месяца даже при сильных морозах. Однако необходимо будет также привлекать новые поставки СПГ.
Согласно модели прогноза погодных условий Bloomberg, теплая погода в Европе может сохраниться до середины ноября, а сильных похолоданий не прогнозируется.
В настоящее время в Европе продолжаются стабильные поставки газа. Северо-Западная Европа в этом месяце примет 82 судна с СПГ, что на 19% больше, чем в сентябре. Все больше и больше судов стоят в очереди на вход в порты, так как мощности европейской регазификационной инфраструктуры пока недостаточно, чтобы иметь возможность быстро обрабатывать все поступающие грузы. Такая ситуация может продолжаться до середины января. Данные Bloomberg показывают, что судам с СПГ приходится стоять в очереди в среднем около 20 дней.
Нынешняя ситуация ясно показывает, что предстоящую зиму Европа обязательно преодолеет, однако радоваться пока рано, так как остаются вопросы к зиме 2023/24. Спрос со стороны Азии может увеличиться в следующем году, кроме того, Россия может прекратить поставки газа по последнему крупному транзитному маршруту - через Украину. Либо намеренно "перекрыть газовый кран", либо саботировать инфраструктуру.
Оба сценария предполагают давление на цены, что затруднит заполнение газохранилищ.
В настоящее время министры энергетики Европы обсуждают возможное ограничение цен на газ. Это также потенциально может затруднить привлечение грузов СПГ.
"Когда температура начнет падать и газовые хранилища начнут пустеть, реальность рынка спроса и предложения будет означать повышение цен на газ, что окажет давление на инфляцию. Следует считаться с тем, что зимой 2023/24 эта проблема станет более актуальной", - говорит Катя Яфимава, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.
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