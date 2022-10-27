Credit Suisse, один из крупнейших швейцарских банков, планирует уволить около 9000 сотрудников и привлечь миллиардные инвестиции от различных инвесторов, включая Национальный банк Саудовской Аравии. Банк надеется, что эти меры позволят ему работать более эффективно и снизить убытки, которые на данный момент оцениваются в четыре миллиарда евро, сообщает The Guardian.
"Радикальные реформы" в одном из крупнейших швейцарских банков
Эта новость появилась после нескольких месяцев спекуляций о том, насколько большие проблемы обрушились на швейцарский банк. До сих пор глава банка Ульрих Кернер значительно сократил объем операций инвестиционного банка и сократил расходы почти на 2,5 миллиарда евро.
Банк был замешан в нескольких скандалах, связанных непосредственно с инвестиционно-банковской деятельностью. Credit Suisse сообщил в четверг, 27 октября, что он потерял четыре миллиарда евро в третьем квартале, в результате чего акции банка упали на 12% после объявления.
Банковская группа объявила, что уже начинает процесс увольнения более 2700 сотрудников, что составляет лишь треть от общего сокращения численности сотрудников. Также планируется, что около пятой части из 52 000 сотрудников банка по всему миру потеряют работу.
К 2025 году банк планирует сократить количество сотрудников до 43 000 человек.
"Это важный момент в истории Credit Suisse. Мы радикально реструктурируем инвестиционный банк, чтобы обеспечить новую операционную модель, которая будет проще, стабильнее и больше ориентирована на потребности клиентов", - сказал Кернер.
В банке заявили, что планы реструктуризации предполагают отказ от многих инвестиций, а также продажу отдельных частей бизнеса и привлечение дополнительных средств от инвесторов. Credit Suisse надеется привлечь около четырех миллиардов евро инвестиций, в том числе 1,5 миллиарда от Национального банка Саудовской Аравии (SNB). В случае успеха SNB будет владеть почти 10% акций Credit Suisse, что сделает его вторым по величине акционером банка.
Credit Suisse был замешан в серии скандалов в последние годы. В 2021 году банк обвинили в связи с крахом кредитора Greensill Capital и американского венчурного фонда Archegos Capital. Позже выяснилось, что средства банка были задействованы в мошеннической схеме в Мозамбике, в результате которой банк был оштрафован на более чем 400 млн евро.
В этом году прокуратура Швейцарии признала банк виновным в отмывании денег болгарской мафией. Банк вину отрицал и пообещал обжаловать приговор. Новые скандалы разгорелись после того, как расследование выявило причастность Credit Suisse к обслуживанию клиентов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, пытками, коррупцией и другими преступлениями.
"Новое правление банка попытается восстановить доверие, как это предусмотрено нашей новой стратегией. Оценка рисков будет ключевым моментом во всем, что мы делаем", - сказал Кернер.
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