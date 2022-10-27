"Радикальные реформы" в одном из крупнейших швейцарских банков

Эта новость появилась после нескольких месяцев спекуляций о том, насколько большие проблемы обрушились на швейцарский банк. До сих пор глава банка Ульрих Кернер значительно сократил объем операций инвестиционного банка и сократил расходы почти на 2,5 миллиарда евро.

Банк был замешан в нескольких скандалах, связанных непосредственно с инвестиционно-банковской деятельностью. Credit Suisse сообщил в четверг, 27 октября, что он потерял четыре миллиарда евро в третьем квартале, в результате чего акции банка упали на 12% после объявления.

Банковская группа объявила, что уже начинает процесс увольнения более 2700 сотрудников, что составляет лишь треть от общего сокращения численности сотрудников. Также планируется, что около пятой части из 52 000 сотрудников банка по всему миру потеряют работу.

К 2025 году банк планирует сократить количество сотрудников до 43 000 человек.

"Это важный момент в истории Credit Suisse. Мы радикально реструктурируем инвестиционный банк, чтобы обеспечить новую операционную модель, которая будет проще, стабильнее и больше ориентирована на потребности клиентов", - сказал Кернер.