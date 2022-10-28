В Риге снова повысят тариф на теплоснабжение

Предприятие планирует повысить тариф с 28 ноября, а с 15 августа 2023 года планируется его незначительное снижение на несколько центов.

Повышение тарифа связано с ростом цен на древесную щепу и закупки теплоэнергии.

Этой осенью Rīgas siltums уже повысил тариф на теплоснабжение с 85,45 евро до 170,59 евро за МВт/ч.

SPRK напоминает, что с октября к счетам рижан за отопление автоматически применяется государственная поддержка. При тарифах на теплоснабжение до 150 евро за МВт/ч государство компенсирует 50% части тарифа свыше 68 евро за МВт/ч, а за часть, превышающую 150 евро за МВт/ч, компенсируетcя 90%.