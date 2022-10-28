AS Rīgas siltums планирует с конца ноября повысить тариф на тепловую энергию еще на 8% - со 170,59 евро за мегаватт-час (МВт/ч) до 183,86 евро за МВт/ч, свидетельствует проект тарифа предприятия, поданный Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
В Риге снова повысят тариф на теплоснабжение
В Риге снова повысят тариф на теплоснабжение
Предприятие планирует повысить тариф с 28 ноября, а с 15 августа 2023 года планируется его незначительное снижение на несколько центов.
Повышение тарифа связано с ростом цен на древесную щепу и закупки теплоэнергии.
Этой осенью Rīgas siltums уже повысил тариф на теплоснабжение с 85,45 евро до 170,59 евро за МВт/ч.
SPRK напоминает, что с октября к счетам рижан за отопление автоматически применяется государственная поддержка. При тарифах на теплоснабжение до 150 евро за МВт/ч государство компенсирует 50% части тарифа свыше 68 евро за МВт/ч, а за часть, превышающую 150 евро за МВт/ч, компенсируетcя 90%.
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