Некоторые жители столкнулись с проблемами при получении пенсии по инвалидности. Что случилось?

В октябре вместо пособия по инвалидности в размере 325 евро Андрис Фрейбергс получил 40 евро. Он подал справку в Государственную комиссию врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности вовремя - за полтора месяца до окончания срока. Законом установлено, что комиссия должна принять решение в течение месяца. У Андрея срок установления инвалидности был 6 октября.

"Я инвалид с детства, так как у меня был полиомиелит. Все время у меня была третья группа. И два года назад состояние здоровья ухудшилось, и дали вторую группу на два года. Во время ковида автоматически продлили, так как комиссия не могла рассмотреть. И я еще до срока, на полтора месяца раньше подал бумаги с мыслью, что лучше раньше, но чтобы точно успеть. 6 октября никакого решения не было.