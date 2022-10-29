В Государственной комиссии врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности задерживается рассмотрение заявлений. Передаче Panorāma Латвийского телевидения известно несколько случаев, когда люди по этой причине не могли получить пенсию по инвалидности.
Некоторые жители столкнулись с проблемами при получении пенсии по инвалидности. Что случилось?
В октябре вместо пособия по инвалидности в размере 325 евро Андрис Фрейбергс получил 40 евро. Он подал справку в Государственную комиссию врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности вовремя - за полтора месяца до окончания срока. Законом установлено, что комиссия должна принять решение в течение месяца. У Андрея срок установления инвалидности был 6 октября.
"Я инвалид с детства, так как у меня был полиомиелит. Все время у меня была третья группа. И два года назад состояние здоровья ухудшилось, и дали вторую группу на два года. Во время ковида автоматически продлили, так как комиссия не могла рассмотреть. И я еще до срока, на полтора месяца раньше подал бумаги с мыслью, что лучше раньше, но чтобы точно успеть. 6 октября никакого решения не было.
Я начал звонить во все учреждения, и мне сказали, что заключение комиссии будет в лучшем случае в конце октября или когда-нибудь в ноябре", - рассказал передаче Андрис.
Его случай - не единственный.
В установленный срок не удалось рассмотреть более 2000 заявлений.
Проблема существует уже несколько месяцев. "Примерно у 150 заявлений уже прошло два месяца, всего же таких, у которых срок рассмотрения уже превысил месяц, примерно 2000", - рассказал заместитель руководителя комиссии Марис Андерсонс.
Ответственное за комиссию Министерство благосостояния поясняет, что ситуация возникла из-за того, что сейчас заявления о продлении статуса инвалида подают все, кто получил автоматическое продление срока во время пандемии коронавируса.
"То количество людей, которое бы выровнялось за эти два года, теперь все пришло в осенний период. Количество человеческих ресурсов, которое у нас есть для этой функции, ограничено. Но у нас [рабочих рук] столько, сколько есть, и мы делаем лучшее, что можем сделать," - заявила заместитель госсекретаря Минблага Элина Целминя.
Министерство прогнозирует, что это краткосрочная проблема, и через месяц очереди уже не будет.
Комиссия же говорит о другом.
На данный момент заявления вовремя не рассмотрены в рижском и елгавском отделениях.
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