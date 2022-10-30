В Латвию стали ввозить гораздо больше бензина

Всего за восемь месяцев 2022 года в Латвию было импортировано 172 900 кубометров автомобильного бензина и 819 600 тонн дизельного топлива.

Бензина было ввезено на сумму 118,797 млн ​​евро, что в 2,1 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года, а дизтоплива - на 696,826 млн евро, что на 87,5% больше.

Больше всего бензина и дизтоплива было ввезено из Литвы - 109 900 кубометров бензина, что составляет 63,5% (годом ранее - 63,4%) от общего объема ввезенного бензина. За Литвой следуют Финляндия (51 000 кубометров, 29,5%), Россия (6200 кубометров, 3,6%) и Эстония (5900 кубометров, 3,4%).

По сравнению с восемью месяцами 2021 года объем импорта бензина из Литвы увеличился на 20,6%, а из Финляндии - на 11,4%.

За восемь месяцев этого года из Литвы было ввезено 512,9 тыс. тонн дизельного топлива, что составило 62,6% (годом ранее - 52,4%) от общего объема ввезенного дизельного топлива и на 25,3% больше, чем годом ранее.

У Финляндии этот показатель составил 27,7% и 227,3 тыс. тонн, что на 4,4% меньше, чем за соответствующий период годом ранее, из России - 7,2% или 59,4 тыс. тонн (снижение - 32,7%), 1,9 % или 15 800 тонн было импортировано из Нидерландов, что в 2,9 раза больше, чем в прошлом году.

В этом году за восемь месяцев в Латвию было ввезено 1400 тонн мазута, что в 2,3 раза меньше, чем за восемь месяцев прошлого года. Стоимость импортного мазута составила 633 000 евро. Из них 86,6% было импортировано из Литвы.

За восемь месяцев 2021 года в Латвию импортировано 143,7 тысячи кубометров автомобильного бензина, 782 тысячи тонн дизельного топлива и 3,1 тысячи тонн мазута.