В ближайшие годы для крупных заводов и реализации других проектов в госбюджете предусмотрено 152 миллиона евро. Предприниматели уже подали 45 идей, которые претендуют на эти деньги. Каждый проект должен стоить не менее 10 миллионов, на всех финансирования не хватит. На прошлой неделе правительство ввело новый критерий для оценки проектов, что вызывает подозрения в том, что правила переделаны так, чтобы деньги получили конкретные проекты, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Правительство изменило критерии оценки уже поданных проектов для получения многомиллионной поддержки
В первые месяцы ковидного кризиса Евросоюз договорился о создании механизма, как после пандемии восстановить экономику и реализовать реформы. Для Латвии в этом плане было предусмотрено 1,8 миллиарда евро. Около 200 миллионов планировали выделить на поддержку проектов больших инвестиций.
Программа из плана пропала. Министерства получили острую критику со стороны частного сектора, так как ему из европейского ковидного плана была выделена всего пятая часть. Большая часть была направлена на дигитализацию госуправления, приобретение дружественных окружающей среде оперативных служебных машин и общественного транспорта, а также на другие реформы.
Весной 2021 года правительство утвердило выделение 100 миллионов евро из бюджета в качестве инвестиций поддержки. Проект должен оцениваться минимум в 10 миллионов евро. Деньги предприятия получат в качестве займа, и если выполнят все обещанное, то 30% государство спишет. Специалисты подсчитали, что предприятия выделенную поддержку вернули бы в госбюджет за 8-10 лет в виде налогов.
Проекты нужно было подавать в Агентство инвестиций и развития (LIAA). Оно получило гораздо больше заявок, чем планировалось - 45. Каждый проект оценивали по разным критериям.
Чтобы претендовать на поддержку, нужно обеспечить зарплату выше, чем в среднем в сфере и в регионе, нужно доказать, что экспорт достигнет трех миллионов евро в год, в исследования и развитие нужно вложить минимум 250 тысяч, 20% от вложений необходимо направлять на зеленые технологии, а также надо создавать новые рабочие места.
Деньги достались 14 лучшим, и LIAA их утвердила. Деревообрабатывающий гигант Latvijas Finieris сам сообщил, что находится среди этих 14 предприятий. Он господдержку использует для своего проекта завода Verems под Резекне стоимостью 67 миллионов евро. Из публично доступных данных известно, что утверждение LIAA получил и производитель ДСП CEWOOD. По информации самой компании, она является одним из мировых лидеров. Деньги эти предприятия еще не получили.
На следующем этапе проекты оценивает финансовая структура ALTUM. Она проверяет, все ли проекты вообще жизнеспособны и каково происхождение денег предпринимателей.
На прошлой неделе правительство выделило на программу еще 52 миллиона евро. Решение было принято без дискуссий. Оно было принято за закрытыми дверями на собрании по сотрудничеству коалиции. Деньги предусмотрены для проектов, которые уже поданы, но оценка оставила их за чертой. Кроме того, правительство ввело в уже объявленную программу новый критерий, который меняет предыдущую оценку проектов.
Политикам были предложены различные варианты, как ранжировать проекты. Например, по числу новых рабочих мест. Правительство решило отдать предпочтение проектам, у которых лучшее отношение к инвестициям и обещанный опыт. Против этого возражает Латвийская торгово-промышленная палата. Она в письме указала, что такой критерий слишком расплывчат и его можно интерпретировать очень по-разному. Организация также выразила недоумение, почему вообще нужно принимать во внимание расходы на проект, а не только ту часть, которую предприятие просит из госбюджета.
Министерство и агентство не раскрывают ни уже утвержденные проекты, ни те, что с одинаковым количеством баллов остались за чертой. Nekā personīga известно, что свою заявку подало и ТЕТ. Предприятие подтвердило: есть идея строительства зеленого дата-центра. Министерство отвергает, что выражает особую благосклонность к собственному предприятию.
Также на деньги программы даже с несколькими проектами претендуют сторонники партий. Неофициальная информация свидетельствует, что проекты подали и предпринимали, происхождение капитала которых - из России. Возможно, такие проекты отпадут на этапе оценки ALTUM. Чиновники успокаивают предпринимателей, что еще некоторые запланированные производства выйдут из соревнования сами, поэтому деньги получат и все, кто остался за чертой с одинаковым количеством баллов.
Учреждения признают, что правильно было бы на новые деньги провести новый конкурс. Это было бы долго, так как деньги предприниматели не получили бы еще много месяцев. Организации предпринимателей, в свою очередь, требуют точного определения нового критерия и возможности дополнять уже поданные проекты.
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