Правительство изменило критерии оценки уже поданных проектов для получения многомиллионной поддержки

Чтобы претендовать на поддержку, нужно обеспечить зарплату выше, чем в среднем в сфере и в регионе, нужно доказать, что экспорт достигнет трех миллионов евро в год, в исследования и развитие нужно вложить минимум 250 тысяч, 20% от вложений необходимо направлять на зеленые технологии, а также надо создавать новые рабочие места.

Деньги достались 14 лучшим, и LIAA их утвердила. Деревообрабатывающий гигант Latvijas Finieris сам сообщил, что находится среди этих 14 предприятий. Он господдержку использует для своего проекта завода Verems под Резекне стоимостью 67 миллионов евро. Из публично доступных данных известно, что утверждение LIAA получил и производитель ДСП CEWOOD. По информации самой компании, она является одним из мировых лидеров. Деньги эти предприятия еще не получили.

На следующем этапе проекты оценивает финансовая структура ALTUM. Она проверяет, все ли проекты вообще жизнеспособны и каково происхождение денег предпринимателей.

На прошлой неделе правительство выделило на программу еще 52 миллиона евро. Решение было принято без дискуссий. Оно было принято за закрытыми дверями на собрании по сотрудничеству коалиции. Деньги предусмотрены для проектов, которые уже поданы, но оценка оставила их за чертой. Кроме того, правительство ввело в уже объявленную программу новый критерий, который меняет предыдущую оценку проектов.