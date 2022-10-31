"Я в полном шоке": жильцов дома в Риге удивил долг за коммунальные услуги 10-летней давности

"Когда я увидела это письмо, я была в полном шоке, потому что я всегда вовремя оплачиваю все счета. И я также не понимаю, почему я должна платить дважды", - сказала Марина, одна из жильцов дома.

Другие жители этого дома тоже в замешательстве. "Вы представляете? Мы пенсионеры. Сразу на 100 евро больше! Что нам после этого купить? Лекарства? Платить за квартиру или как?", - спрашивает Нина, жительница дома.

Долг возник за период с октября по декабрь 2012 года, когда в доме был другой управляющий. Средняя сумма за квартиру составляет от 100 до 150 евро.

"Зная о текущей платежеспособности жильцов, предлагаем договориться о сроке погашения этого долга до двух лет. Сумма долга, указанная собственникам квартир, составляет от 100 до 150 евро.

Поэтому мы предлагаем распределить этот долг на 24 месяца. Тогда ежемесячный платеж не будет превышать 4,40 евро, и мы не будем начислять дополнительные проценты или пени", - сказала Гинта Вейпа-Копилова, представитель компании City Service.

Представитель Latvijas namsaimnieks, входящего в группу City Service, также заявил, что жители могут узнать о долге фактически только по запросу.