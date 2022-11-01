В регионах предприятия общественного питания и другие предприятия индустрии гостеприимства быстрее и сильнее ощущают кризис, вызванный стремительной инфляцией, резким подорожанием ресурсов и сырья, сказал в интервью агентству LETA президент Латвийского общества ресторанов (ЛОР) Янис Ензис.
Эксперт: рестораны в регионах сильнее ощущают кризис
Он отметил, что предприятия общепита тоже могут планировать работу так, чтобы функции, связанные с большим потреблением энергии, выполнялись в то время, когда цены на электроэнергию ниже. Также с целью экономии можно менять меню. В то же время, в отличие от производственных предприятий, где энергоемкую работу можно перенести на другое время дня, предприятия общественного питания не могут сделать это на 100%, потому что зависят от посетителей.
Говоря об инфляции, Ензис отметил, что ситуация драматическая, так как цены на ресурсы и сырье резко возросли, но по сравнению с ростом цен на ресурсы цены на услуги ресторанов выросли более умеренно. Это связано с покупательной способностью клиентов и с тем, что предприятия общепита все еще ищут внутренние резервы.
"Не знаю, как долго отрасль гостеприимства и общественного питания сможет придерживаться этой стратегии, потому что внутренние резервы не бесконечны", - сказал руководитель ЛОР.
Ензис отметил, что ситуация станет более ясна, когда домохозяйства начнут получать высокие счета за отопление.
"Не секрет, что в Латвии и во всем мире во время кризиса люди в первую очередь экономят на туристических поездках, питании вне дома, салонах красоты, спорте и развлекательных мероприятиях. Эти отрасли уже были сильно ограничены во время пандемии, и в этот кризис тоже пострадают больше всего", - отметил он.
По словам Ензиса, в столице тенденция к экономии выражена меньше, в то время как в регионах люди более осторожны. "Рост цен, энергетический и геополитический кризисы больше затронули людей в регионах. Также очень тревожат сигналы о том, что с рынка уходят не только молодые предприятия, но и компании, которые проработали 20 и 30 лет. Из регионов поступает довольно много таких сигналов", - сказал руководитель ЛОР.
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