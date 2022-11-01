Эксперт: рестораны в регионах сильнее ощущают кризис

Он отметил, что предприятия общепита тоже могут планировать работу так, чтобы функции, связанные с большим потреблением энергии, выполнялись в то время, когда цены на электроэнергию ниже. Также с целью экономии можно менять меню. В то же время, в отличие от производственных предприятий, где энергоемкую работу можно перенести на другое время дня, предприятия общественного питания не могут сделать это на 100%, потому что зависят от посетителей.