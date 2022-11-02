Государственные капитальные общества критической инфраструктуры нельзя будет приватизировать, заявил сегодня журналистам политик "Объединенного списка" Улдис Пиленс после того, как было объявлено о соглашении будущей коалиции на предстоящее заключение меморандума о сотрудничестве.
Пиленс: Такие предприятия, как Latvenergo, LVM, а также порты не могут быть приватизированы
Пиленс: Такие предприятия, как Latvenergo, LVM, а также порты не могут быть приватизированы
По словам Пиленса, "Объединенный список" настаивает на том, что такие предприятия государственного капитала, как Latvenergo, Latvijas valsts meži (LVM), а также порты не могут быть приватизированы.
Комментируя прозвучавшее на коалиционных переговорах предложение о котировке некоторых других компаний с государственным капиталом на фондовой бирже, политик указал, что
такое решение возможно в случае некоторых компаний с государственным капиталом, не входящих в состав критической инфраструктуры, с целью дать толчок их деятельности.
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