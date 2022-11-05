В Риге снижаются цены на бензин

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Риге была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 1,1% до 1,814 евро за литр, цена дизтоплива не изменилась - 1,994 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю цены бензина 95-й марки и дизтоплива не изменились и составили соответственно 1,699 евро и 1,899 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 2,6% - до 1,879 евро за литр, дизельное топливо - на 1,3% до 1,949 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге в течение недели не изменились - 0,835 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,1% до 0,782 евро за литр, в Таллине подорожал на 1,1% до 0,88 евро за литр.