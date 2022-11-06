Программе TV3 Nekā personīga стало известно, что Рижская дума подписала договор на 15 миллионов евро с компанией, которая задолжала госбюджету более 700 тысяч евро. Речь идет об одном из строительных предприятий, строящих эстакаду на Саркандаугаве.
Рижская дума заключила договор на 15 миллионов евро с фирмой, которая не заплатила налоги
На Саркандаугаве вскоре появится новая эстакада, которая соединит улицу Твайка с Кундзиньсалой. Строительство должно начаться в ближайшее время. Но у одной из строительных компаний огромная задолженность по налогам.
Строительство разделено на три этапа. Первый - строительство новой развязки на улице Твайка. На втором этапе надо построить сам мост. На третьем этапе на острове должна быть создана инфраструктура с подъездными путями и таможенным постом.
В системе электронных закупок видно, что тендер на первый этап реконструкции улицы Твайка с новыми подъездными путями к мосту, пешеходными и велосипедными дорожками, остановками общественного транспорта был объявлен на Рождество прошлого года - 24 декабря.
Вскрытие поданных предложений состоялось 19 апреля этого года. Всего было подано три заявки. Была выбрана самая дешевая. Предложение совместно представили фирма BMGS и акционерное общество Ceļu pārvalde, пообещав реконструировать улицу Твайка за чуть более 15 миллионов евро.
Решение, которым BMGS и Ceļu pārvalde были признаны победителями, было принято 14 июля. Договор между транспортным департаментом Рижской думы и объединением предприятий был заключен спустя три месяца - 14 октября.
Как заметил один из депутатов Рижской думы, компания Ceļu pārvalde в настоящее время имеет серьезные проблемы с возможностью заплатить налоги государству. Такие проблемы были и раньше.
Депутат Рижской думы Валтерс Бергс говорит: "В государственных и муниципальных учреждениях вы не манипулируете своими деньгами, а работаете на деньги налогоплательщиков и фактически должны проводить регулярный мониторинг других сторон в отношении их финансового положения и возможности возникновения налоговой задолженности".
Базы данных VID показывают, что весной, когда Ceļu pārvalde подавало заявку на участие в тендере на реконструкцию улицы Твайка, у предприятия не было налоговой задолженности. Произошло это летом - за несколько дней до того, как компания была признана победителем. И долг значительно превысил предусмотренные законом 150 евро.
На 6 июля долг был 359 822 евро, на 8 июля - 361 361 евро, на 13 июля - уже 362 049 евро. На следующий день, когда Рижская дума приняла решение выбрать для проведения строительных работ BMGS и Ceļu pārvalde, налоговая задолженность исчезла, но через 15 дней снова появилась. Так было несколько раз до 14 октября, когда был заключен договор со строителями.
Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс утверждает, что долгов по налогам на 14 июля не было.
Когда ему указывают, что на момент подписания договора была задолженность по налогам, Вайводс отвечает: "Да, может быть, но мы не обязаны проверять в этот момент. Мы также не можем не подписать договор в ситуации, когда компания объявляется победителем. Мы руководствуемся Законом о публичных закупках, и вы точно процитировали этот пункт. Значит, на момент принятия решения долга по налогам у них не было".
На день подписания договора задолженность Ceļu pārvalde перед государством составляла 378 494 евро. И с того дня долг только продолжал расти.
По последней информации, полученной из системы VID, по состоянию на 1 ноября задолженность Ceļu pārvalde перед государством увеличилась уже вдвое и составляет 747 582 евро.
"Мы знаем об этом и обсуждали это. Подрядчик заявил, что в ближайшее время исправит ситуацию", - говорит Вайводс.
"Это не единственный контракт с этим бизнесменом. Поэтому мы, конечно, отчасти беспокоимся, но надеемся, что строительный подрядчик действительно решит эти проблемы", - отмечает Вайводс, добавляя, что следит за ситуацией.
"В любом случае мы готовы и к часу Х. Готовы, если необходимо, сотрудничать с различными учреждениями для завершения объекта", - говорит Вайводс.
Имя председателя правления Ceļu pārvalde Адыгезала Мамедова фигурировало в нескольких скандальных сделках.
Государственный контроль выявил, что государство переплатило огромные суммы, арендовав машины скорой помощи у компании Мамедова Rīgas Sanitārā transporta autobāze.
Много лет назад Ceļu pārvalde еще было структурой Рижской думы, а руководить компанией назначались партийные люди, которых потом отблагодарили за это в виде пожертвований.
9 лет назад, когда сын Мамедова состоял в партии вице-мэра Андриса Америкса, Ceļu pārvalde купила компания Мамедова Rīgas Sanitārā transporta autobaze. В настоящее время Ceļu pārvalde не только участвует в нескольких строительных проектах в столице, но ей также были переданы работы по содержанию улиц Риги на левом берегу Даугавы.
Илзе Гиргенсоне, глава офиса Ceļu pārvalde, дает ответ программе по электронной почте: "В данном конкретном случае требования нормативных актов соблюдены. Также нет обоснованных опасений по поводу способности выполнять свои обязательства. Вопрос с налоговой задолженностью будет решен в ближайшее время. Компания является стабильным и надежным партнером".
Мэр Риги и глава комитета по дорожному движению в городской думе узнали о налоговых долгах Ceļu pārvalde от Nekā personīga. Ответственность за проведение тендера несет директор транспортного департамента. Политики не вмешиваются в закупки.
"Начальник управления находится в моем непосредственном подчинении. Я обязательно попрошу информацию, и мы посмотрим, что делать в этом вопросе", - сказал мэр Риги Мартиньш Стакис.
Олаф Пулкс, депутат Рижской думы, председатель Комитета по делам сообщения и транспорта, заявляет: "Если мы действительно обнаружим, что были нарушены процедуры или закон, то мы должны будем действовать соответственно. Если нет, то это должен быть урок для нас. Потому что это далеко не единственный и последний конкурс. Возможно, действительно надо проверять наличие налоговой задолженности перед заключением договора".
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