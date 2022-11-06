Рижская дума заключила договор на 15 миллионов евро с фирмой, которая не заплатила налоги

Как заметил один из депутатов Рижской думы, компания Ceļu pārvalde в настоящее время имеет серьезные проблемы с возможностью заплатить налоги государству. Такие проблемы были и раньше.

Депутат Рижской думы Валтерс Бергс говорит: "В государственных и муниципальных учреждениях вы не манипулируете своими деньгами, а работаете на деньги налогоплательщиков и фактически должны проводить регулярный мониторинг других сторон в отношении их финансового положения и возможности возникновения налоговой задолженности".

Базы данных VID показывают, что весной, когда Ceļu pārvalde подавало заявку на участие в тендере на реконструкцию улицы Твайка, у предприятия не было налоговой задолженности. Произошло это летом - за несколько дней до того, как компания была признана победителем. И долг значительно превысил предусмотренные законом 150 евро.

На 6 июля долг был 359 822 евро, на 8 июля - 361 361 евро, на 13 июля - уже 362 049 евро. На следующий день, когда Рижская дума приняла решение выбрать для проведения строительных работ BMGS и Ceļu pārvalde, налоговая задолженность исчезла, но через 15 дней снова появилась. Так было несколько раз до 14 октября, когда был заключен договор со строителями.

Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс утверждает, что долгов по налогам на 14 июля не было.