За несоблюдение сроков ремонта улицы Гертрудес - штраф 1368 евро в день

Застройщик объясняет задержку войной в Украине. Уличные гранитная брусчатка, как говорят, была заказана в Украине, но из-за войны их не сумели изготовить в срок. Однако Департамент сообщения Рижской думы не считает этот аргумент достаточным и применил штрафные санкции.

Мэр Риги Мартиньш Стакис поясняет: "Каждый день компания платит штраф в размере около 1300 евро, чтобы мотивировать ее закончить как можно скорее. Сама фирма попросила продлить срок до 30 ноября".

"Сколько это продлится и чем все закончится, мне сложно прогнозировать. Но мы уже боимся браться за любой новый проект", - говорит мэр.

"В прошлый раз ситуация сложилась так, что, например, четыре раза подряд ни один поставщик не подавал заявки на участие в тендере. Не подавали заявки, потому что прекрасно знали, что не закончат вовремя и придется заплатить штраф. Поэтому предпочитают вообще не участвовать в тендерах. Или ждать, пока цена на работу вырастет настолько, что в нем хотя бы стоит участвовать, будет чем платить штрафы.

Если у нас что-то не изменится на рынке труда, то настроения довольно пессимистичные, скажу честно", -добавил мэр Риги.

Департамент сообщения Рижской думы поясняет, что RERE Vide обещает повторно представить обоснование продления периода работы. Поэтому о точном размере договорной неустойки и о том, будет ли она вообще применена, можно будет сказать только после завершения ремонта.