SIA RERE Vide ремонтирует улицу Гертрудес в центре Риги. Хотя все работы должны были быть завершены к концу октября, улица по-прежнему перекопана, поэтому в центре Риги образуются огромные пробки. С 1 ноября к предприятию применяется штраф в размере 1 368,42 евро в день подтвердили в Департаменте сообщения Рижской думы. Об этом сообщает программа TV3 Nekā perosnīga.
За несоблюдение сроков ремонта улицы Гертрудес - штраф 1368 евро в день
Застройщик объясняет задержку войной в Украине. Уличные гранитная брусчатка, как говорят, была заказана в Украине, но из-за войны их не сумели изготовить в срок. Однако Департамент сообщения Рижской думы не считает этот аргумент достаточным и применил штрафные санкции.
Мэр Риги Мартиньш Стакис поясняет: "Каждый день компания платит штраф в размере около 1300 евро, чтобы мотивировать ее закончить как можно скорее. Сама фирма попросила продлить срок до 30 ноября".
"Сколько это продлится и чем все закончится, мне сложно прогнозировать. Но мы уже боимся браться за любой новый проект", - говорит мэр.
"В прошлый раз ситуация сложилась так, что, например, четыре раза подряд ни один поставщик не подавал заявки на участие в тендере. Не подавали заявки, потому что прекрасно знали, что не закончат вовремя и придется заплатить штраф. Поэтому предпочитают вообще не участвовать в тендерах. Или ждать, пока цена на работу вырастет настолько, что в нем хотя бы стоит участвовать, будет чем платить штрафы.
Если у нас что-то не изменится на рынке труда, то настроения довольно пессимистичные, скажу честно", -добавил мэр Риги.
Департамент сообщения Рижской думы поясняет, что RERE Vide обещает повторно представить обоснование продления периода работы. Поэтому о точном размере договорной неустойки и о том, будет ли она вообще применена, можно будет сказать только после завершения ремонта.
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