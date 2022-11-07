В соцсетях распространилось видео, на котором якобы в машине Государственной полиции была обнаружена банка из-под пива. В Госполиции объяснили ситуацию.
Видео ⟩ Пиво в нетрафарированной машине? Госполиция объясняет ситуацию
Пиво в нетрафарированной машине? Госполиция объясняет ситуацию
Видео было опубликовано на платформе TikTok, оно также распространилось и в других социальных сетях. Мужчина заснял автомобиль Škoda Superb, который внешне выглядит как нетрафарированная машина Государственной полиции.
Подойдя к автомобилю, мужчина снимает, что в машине лежит банка пива Cēsu. Отходя от машины, можно увидеть на крыше Škoda три антенны, напоминающие те, которые имеются на нетрафарированных полицейских машинах.
Под этим постом Госполиция написала: "Государственная полиция проверила информацию, и мы можем подтвердить, что автомобиль, показанный на видео, не принадлежит Государственной полиции".
Kā tas nākas? Kā??? pic.twitter.com/jcCKiLXIpw— Mārtiņš Ainis Roga (@AinisRoga) November 7, 2022
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова