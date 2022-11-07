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Видео ⟩ Пиво в нетрафарированной машине? Госполиция объясняет ситуацию

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Пиво в нетрафарированной машине? Госполиция объясняет ситуацию
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža

В соцсетях распространилось видео, на котором якобы в машине Государственной полиции была обнаружена банка из-под пива. В Госполиции объяснили ситуацию.

Видео было опубликовано на платформе TikTok, оно также распространилось и в других социальных сетях. Мужчина заснял автомобиль Škoda Superb, который внешне выглядит как нетрафарированная машина Государственной полиции.

Подойдя к автомобилю, мужчина снимает, что в машине лежит банка пива Cēsu. Отходя от машины, можно увидеть на крыше Škoda три антенны, напоминающие те, которые имеются на нетрафарированных полицейских машинах.

Под этим постом Госполиция написала: "Государственная полиция проверила информацию, и мы можем подтвердить, что автомобиль, показанный на видео, не принадлежит Государственной полиции".

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