Хаос на рынке криптовалют: мрачные перспективы биткойна

Независимая аналитическая компания CanteringClark заявила, что цена биткойна может временно стабилизироваться на отметке в 15 000 долларов, однако есть признаки того, что стоимость биткойна может упасть до 12 000 долларов.

Аналитик Калеб Франзен объяснил, что экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это индикатор, используемый для оценки цены за определенный период времени. По словам Франзена, если цена биткоина продолжит падение, то это будет первый случай в его истории, когда 52-недельная и 104-недельная EMA пересеклись ниже 156-недельной EMA.

"Мы никогда не видели, чтобы скользящая средняя биткойна падала ниже двухлетней или даже трехлетней средней за год. Мы очень близки к этому явлению", - сказал Франзен.

Утверждается, что на рынке криптовалют растет беспокойство и инвесторы продают криптовалюты себе в убыток. По мнению аналитиков, снижение стоимости биткойна может быть долгосрочным явлением.

Проблемы на рынке криптовалют были видны уже в июне, когда стоимость биткоина упала до отметки в 17 500 долларов, но после этого наблюдался небольшой рост стоимости. Текущие события связаны с решением Binance приобрести FTX в надежде, что это "остановит кровотечение" на рынке криптовалют и предотвратит дальнейшую продажу валюты.

Однако в отрасли есть сомнения, состоится ли такая сделка, ведь в случае ее реализации рынок криптовалют будет существенно монополизирован. Другие крупные криптобиржи, такие как Coinbase и OKX, выступают против этой сделки.