Ситуацию на рынке криптовалют можно охарактеризовать как хаотичную. После того, как крупнейшая криптобиржа объявила о намерении купить другую криптобиржу FTX, произошло резкое падение стоимости основных криптовалют. В результате биткойн достиг самого низкого значения за последний год, а другие цифровые валюты также переживают резкое падение.
Хаос на рынке криптовалют: мрачные перспективы биткойна
Независимая аналитическая компания CanteringClark заявила, что цена биткойна может временно стабилизироваться на отметке в 15 000 долларов, однако есть признаки того, что стоимость биткойна может упасть до 12 000 долларов.
Аналитик Калеб Франзен объяснил, что экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это индикатор, используемый для оценки цены за определенный период времени. По словам Франзена, если цена биткоина продолжит падение, то это будет первый случай в его истории, когда 52-недельная и 104-недельная EMA пересеклись ниже 156-недельной EMA.
"Мы никогда не видели, чтобы скользящая средняя биткойна падала ниже двухлетней или даже трехлетней средней за год. Мы очень близки к этому явлению", - сказал Франзен.
Утверждается, что на рынке криптовалют растет беспокойство и инвесторы продают криптовалюты себе в убыток. По мнению аналитиков, снижение стоимости биткойна может быть долгосрочным явлением.
Проблемы на рынке криптовалют были видны уже в июне, когда стоимость биткоина упала до отметки в 17 500 долларов, но после этого наблюдался небольшой рост стоимости. Текущие события связаны с решением Binance приобрести FTX в надежде, что это "остановит кровотечение" на рынке криптовалют и предотвратит дальнейшую продажу валюты.
Однако в отрасли есть сомнения, состоится ли такая сделка, ведь в случае ее реализации рынок криптовалют будет существенно монополизирован. Другие крупные криптобиржи, такие как Coinbase и OKX, выступают против этой сделки.
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