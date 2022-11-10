TV24 купил "Нашу газету" и "Грани"

Сумму сделки медиагруппа TV24 не раскрывает.

Как рассказал директор TV24 Клавс Калниньш, "Наша газета" была куплена менее двух месяцев назад и добавлена к порталу LA.lv. С другой стороны, несколько дней назад была куплена "Грани", которая дополнит сетку вещания латгальского регионального телевещания.

Он отметил, что для TV24 важно охватить как можно более широкий круг жителей Латвии, и что эта цель останется приоритетом медиагруппы.

Компания TV Latvija зарегистрирована в 2007 году, а его основной капитал составляет 800 004 евро. В 2021 году компания работала с оборотом в 789 500 евро, что на 7,4% больше, чем годом ранее, а прибыль TV Latvija составила 188 466 евро, в отличие от убытков годом ранее. Об этом сообщает сайт Firmas.lv.