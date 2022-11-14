Рижская дума разрабатывает новые правила о видах отопления в разных микрорайонах столицы

Дума приглашает рижан принять участие в опросе и высказать свое мнение о новых правилах отопления. С понедельника, 14 ноября, по 5 декабря анкета доступна на сайте самоуправления.

В анкете спрашивается, например, следует ли с целью улучшения качества воздуха в городе ограничить использование топлива, вызывающего значительное загрязнение, а также надо ли в определенных ситуациях искать компромисс между улучшением качества воздуха и снижением энергетической зависимости путем выбора вида теплоснабжения из местных ресурсов вместо использования привозного газового топлива.

Децентрализованное теплоснабжение в Риге является значительным источником загрязнения с точки зрения выбросов твердых частиц, оксидов азота и углекислого газа, говорится в заявлении Рижской думы. Новые правила призваны снизить загрязнение атмосферного воздуха там, где оно превышает нормы, а также сократить выбросы СО2 за счет ограничений на использование газа и биотоплива и поощрения подключения к централизованному теплоснабжению или использования безэмиссионных источников тепла.