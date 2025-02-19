Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс указывает, что, в первую очередь, недвижимость должна быть застрахована, и тогда необходимо смотреть, что включено в страховку.

Исходя из этого, можно определить, какую и в каком размере поддержку возможно получить после уничтожения собственности.

Если имущество не застраховано, то восстановление дома придется осуществлять за собственные средства.

За помощью можно обратиться и в самоуправление. Например, в Риге правила предусматривают, что если дом (квартира) пострадал в результате стихийного бедствия, то в Рижском самоуправлении существует специальное пособие (до 10 000 евро) на восстановление жилья.

Если совладельцы приняли решение о восстановлении дома и конкретная ситуация соответствует требованиям для получения пособия, то его можно получить. Самоуправление также предлагает временные варианты размещения.

Что касается крупного стихийного бедствия или военного конфликта, то на данный момент конкретного механизма поддержки не разработано. Как говорится, этот вопрос будет решаться по мере возникновения такой ситуации.

"В случае крупной катастрофы или войны, возможно, будет централизованная поддержка как со стороны государства, так и со стороны самоуправления, но для этого должны быть приняты соответствующие решения, если такая ситуация возникнет", - отметил представитель Рижской думы

Из норм, указанных в Законе о собственности на квартиры, следует, что в случае частичного или полного разрушения жилого дома совладельцы должны принять решение о сносе или восстановлении/реконструкции дома, а также о финансировании необходимых работ.

Расходы совладельцы должны покрывать пропорционально принадлежащим им долям в совместной собственности.

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