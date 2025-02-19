Цена на электричество выросла: в чем причина?

"Средняя температура воздуха в странах Балтии была более чем на три градуса ниже нормы, что привело к увеличению спроса на электроэнергию и снижению соотношения выработки электроэнергии к ее потреблению. Кроме того, резко сократилась выработка ветровой энергии - она была в два раза ниже, чем на предыдущей неделе", - говорит Гунтис Лусис, директор по оптовой торговле энергией Latvenergo, отмечая, что еще больший рост цен ограничен стабильной выработкой станций "Latvenergo", которая выросла на 3% на прошлой неделе, а также тем, что тепловые электростанции произвели на 37% больше электроэнергии, чем на шестой неделе года.