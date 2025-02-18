БРЭЛЛ ни при чем: директор ассоциации рассказал, почему подорожало электричество

По словам эксперта, отключение от БРЭЛЛ ни коим образом не повлияло на стоимость электроэнергии, поскольку страны Балтии уже давно не закупают ее у России или Беларуси. "Мы находились в БРЭЛЛ только для поддержания баланса системы," - заявил Зариньш.

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Он отметил, что повышение цены связано, во-первых, с сильным похолоданием, из-за чего потребление электроэнергии выросло, а также с тем, что стало меньше тех, кто способен обеспечить дешевую электроэнергию.

"Литва не сделала свою домашнюю работу. После того, как была закрыта Игналинская АЭС, ничего нового там не открыли. Основная ставка была сделана на ветряные станции, но если нет ветра, то они являются неэффективными. А сейчас как раз не было ветра. Кроме ветряков, нужны и какие-то базовые станции, которые смогут работать вне зависимости от погоды", - отметил Зариньш.

Кроме того, по словам исполнительного директора Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, на рост цен повлияло и повреждение кабеля, соединяющего страны Балтии с Финляндией.

Он отметил, что потребителей, у которых заключен договор с фиксированной ценой, скачок цен не затронет. В свою очередь тем, у кого в договоре значится биржевая цена, необходимо следить за скачками цен.

В то же время, как отметил Зариньш, оснований для опасения нет.

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