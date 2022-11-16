Видео ⟩ В Нидерландах волк перепугал велосипедиста

Видео от лица велосипедиста, который спокойно едет по велодорожке национального парка. В какой-то момент из леса внезапно выбегает волк и начинает рысью гнаться за велосипедистом. К счастью, на этот раз два колеса оказались быстрее четырех лап, поэтому велосипедисту удалось убежать.

Представители парка в эфире местного радио упомянули, что в этот раз животное, скорее всего, было в игривом настроении, так как при охоте на добычу волки могут развить скорость до 60 километров в час.

Бесстрашие волков в национальном парке - это очень необычное явление. Защитники животных объясняют это тем, что работники парка начали подкармливать и приручать волков, однако в парке эти обвинения отрицают.

В большинстве случаев волки избегают контакта с человеком, но бывают и исключения. Например, в 2005 году стая волков убила 22-летнего Кентона Джоэла Карнеги в Канаде.

В свою очередь, в 2010 году волки покусали 32-летнюю Кэндис Бернер, которая отправилась бегать по пересеченной местности в лесу.

Волки также способны очень быстро адаптироваться к различным условиям и окружающей среде. Главное, чтобы им было что поесть, будь то другие животные, домашний скот или отходы.

Чтобы отогнать волков, смотрителям парка рекомендуется в случае встречи использовать пейнтбольное оружие. Благодаря этому также можно позже увидеть, какой волк уже попадал в поле зрения человека.