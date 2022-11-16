Доля трудоустроенных жителей Латвии выросла до 64,6%

Численность трудоустроенного населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличилась на 22 600 человек по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

По сравнению с предыдущим кварталом уровень занятости вырос на 0,6 проц. пункта, а численность занятых - на 14 300 человек.

В возрастной группе от 75 до 89 лет в третьем квартале 2022 года, согласно данным ЦСУ, были трудоустроены 5000 человек.

Как указывает статистическое управление, в третьем квартале 2022 года

уровень занятости мужчин в возрасте от 15 до 74 лет был на 5,9 проц. пункта выше, чем женщин - 67,7% и 61,8% соответственно.

Уровень занятости молодежи, то есть жителей в возрасте от 15 до 24 лет, составил в третьем квартале 32,2%, что на 1,9 проц. пункта больше, чем за соответствующий период прошлого года. В третьем квартале текущего года было трудоустроено 58 000 молодых людей, а в третьем квартале 2021 года - 52 100.

В третьем квартале 2022 года занятые на основной работе в среднем работали 38,8 часа в неделю, что на 0,6 часа больше, чем в предыдущем квартале, и на 0,2 часа больше, чем год назад.