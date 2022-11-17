"Это тяжелое решение". Из Латвии уходят пиццерия Can Can и Caif Cafe

Планируется, что пиццерии и кафе останутся открытыми до конца января 2023 года.

Руководитель Eiropica Андрюс Василяускис поясняет, что решение принять было трудно, но это было неизбежно, учитывая слабые результаты предприятия на латвийском рынке, которые начались уже в 2019 году.

"Из-за ограничений, установленных во время пандемии, ситуация стала еще более сложной", - подчеркнул Василяускис, добавив, что тогда было решено еще сохранить бизнес в надежде, что после Covid-19 поток клиентов будет восстановлен и размер услуг питания будет расти.

"Даже после пандемийных ограничений в ресторанах и кафе жизнь возвращалась медленно, поэтому пришлось принять это тяжелое решение", - упомянул руководитель.

В компании указывается, что уволенным работникам будут выплачены все причитающиеся им компенсации согласно действующим законам и иным нормативным актам. Предприятие также оплатит все причитающиеся государству налоги и рассчитается с партнерами, выполнив все договорные обязательства.

На данный момент в Латвии семь пиццерий Can Can и три кафе Caif Cafe.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Eiropica в 2021 году работала с оборотом 1,2 миллиона евро, что в 2,6 раза меньше, чем в 2020 году.