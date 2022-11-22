Инфляция не поколеблет рынок недвижимости

Как пишет Latvijas avīze, в этом году Европейский центральный банк неоднократно повышал базовые процентные ставки по кредитам, так называемые ставки Euribor: они выросли с -0,5% в начале года до 2,28% в настоящее время, что сделало кредиты дороже на 2,8%.

Целью этого повышения является удорожание кредитов и торможение спроса на рынке, для замедления экономики в целом и достижения конечной цели по снижению инфляции. Финансовый рынок ожидает дальнейшего повышения базовых процентных ставок в Европе в рамках борьбы с инфляцией, однако предполагается, что повышение будет незначительным - примерно до уровня 3%, что может сделать выплаты по ранее взятым ипотечным кредитам дороже на 3,5%.

Здесь следует осторожно добавить, что ожидания финансового рынка оправдываются в большинстве случаев, но не во всех. Финансовый рынок не прогнозировал инфляцию в ЕС, превышающую 10%-ный уровень, а также не секрет, что, борясь с примерно таким же уровнем инфляции, как в ЕС, Федеральная резервная система США уже повысила базовые процентные ставки до 4%. Увеличение сумм платежей по кредитам сопровождается и другими проблемами: если в целом по Центральной и Восточной Европе расходы на содержание жилья и цены на аренду выросли в этом году на 19,5%, то в странах Балтии инфляция этих расходов втрое выше и составляет 57,3%.