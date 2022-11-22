Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ

"Сегодня Еврокомиссия продолжила реагировать на продолжающийся энергетический кризис, предложив механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ в ЕС. Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере 275 евро для деривативов TTF на месяц вперед", - пояснила Симсон.

В документе уточняется, что механизм будет запущен при одновременном выполнении двух условий. Первое из них заключается в том, чтобы расчетная цена деривата TTF на месяц вперед превышала 275 евро за МВт·ч в течение двух недель. Согласно второму условию, цена на TTF должна быть выше базовой цены сжиженного природного газа на протяжении 10 торговых дней подряд в течение двух недель.

При выполнении этих условий Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) должно будет опубликовать уведомление о корректировке рынка в "Официальном журнале ЕС", а также проинформировать Еврокомиссию, Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ). На следующий день механизм коррекции цен вступит в силу, и превышающие ценовой лимит заказы на деривативы TTF на ближайший месяц приниматься не будут. При наличии рисков Еврокомиссия сможет отказать в активации механизма.

Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года. Он рассчитан на один год, однако срок его действия может быть продлен после пересмотра, который должен будет состояться до ноября 2023 года.