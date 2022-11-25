Все мы в повседневной жизни переживаем моменты, когда продуктивность не на высот, и трудно собраться, чтобы выполнить намеченные дела. Препятствием для этого часто становятся отсутствие структуризации работы и самый большой похититель времени – прокрастинация. Даже известные в обществе люди ежедневно сталкиваются с такими же проблемами, поэтому совершенно нетипичной привычкой, которую латвийский рэпер Edavārdi пытается внедрить в свою повседневную жизнь, является скука. Сегодня артист делится советами, как повысить внутреннюю мотивацию, чтобы вновь ощутить вдохновение и выйти на новый уровень продуктивности своего труда.
Прокрастинация – похититель времени. Как ее победить? Рэпер Edavārdi делится своим опытом
Последние два года были особенно плодотворными для рэпера Edavārdi (Эдуард Горбунов (Eduards Gorbunovs)) – за презентацией альбома Ekosistēmas последовало лето, полное фестивалей, в свою очередь, только что в соавторстве с Dj Dubra (Каспарс Дубра (Kaspars Dubra)) и латвийской легендой хип-хопа Чижиком (Айварс Чивжелис (Aivars Čivželis)) в стиле Drum & Bass был выпущен мини-альбом KRATA. К тому же музыкант только что закончил работу над своим очередным сольным альбомом. Упорство, преодоление новых рубежей и любовь к работе – главные движущие силы артиста.
Ключом к созданию успешных привычек является тайм-менеджмент
У каждого свой способ, как лучше организовать день, чтобы он был достаточно насыщенным, а запланированные рабочие задачи были выполнены. Настраиваясь на ежедневные дела, Edavārdi отмечает, что утренние часы — лучшее время для написания текстов песен и занятий спортом, потому что, как правило, в первой половине дня отсутствуют незапланированные события. Остаток дня рэпер проводит на работе, а вечера часто отводит на внеплановые поездки.
«Одна из самых сложных привычек, которую я пытаюсь внедрить в свою жизнь, – это скука: если у меня есть свободная минутка, когда мне нечего делать, я стараюсь просто сидеть и ничего не делать, вместо того, чтобы бесцельно проводить время в комфорте интернета. На мой взгляд, в жизни нужно чуть больше настоящей скуки – как в деревне, где нет интернета, компьютера и телевидения. Я пытаюсь напомнить себе, что если мне нечего делать, то действительно не нужно ничего делать. Меньше смотрите на экран, это помогает внимательнее всматриваться в свою жизнь», – рассказывает рэпер.
Однако иногда просто необходимо выполнить запланированную работу, поэтому артист подходит к поставленным перед собой задачам прагматично, отмечая, что он не очень верит в то, что есть подходящее время или место для реализации чего-либо. Если в один прекрасный день запланированное не удается, то завтра нужно повторить попытку. Конечно, все бывали в ситуации, когда ничего не хочется делать, но рэпер не помнит, чтобы хоть раз жалел, что заставлял себя заниматься спортом, писать тексты или делать еще что-то полезное, когда не хочется это делать.
Следи за сделанным
Ни для кого не секрет, что нужно структурировать свою повседневную жизнь, чтобы объективно отслеживать сделанную работу и оценивать свои достижения. Edavārdi признает, что один из мотивационных приемов – это сравнение жизни с компьютерной игрой, помогающее лучше оценивать прогресс и то, сколько осталось до следующего уровня. Именно поэтому в повседневной жизни музыканту очень помогают различные умные помощники, такие как смартфон и смарт-часы, которые показывают, сколько сделано за день, а также дают возможность мотивировать себя на попытки сделать немного больше в следующий раз и достичь новых высот.
«Работа в творческой сфере подтолкнула меня к пониманию, что все идеи, хорошие или плохие, нужно обязательно записывать и записывать как можно более подробно, потому что ты никогда не можешь быть уверен, что твой мозг вспомнит их на следующий день. Для этого очень удобной функцией смартфона Huawei Mate 50 Pro является SuperHub, который позволяет легко работать с текстом, изображениями и другими типами контента. Конечно же, создание фото и видеоконтента тоже немаловажно в моей сфере деятельности, поэтому я наслаждаюсь возможностью снимать и фотографировать в высоком качестве без необходимости редактировать готовый материал. Легко и приятно быть фотографом-любителем, когда у тебя в руках мощный смартфон», – признает Edavārdi.
Хотя существуют очень разные сферы и в каждой есть свои вызовы, рэпер отмечает, что необходимо найти способы мотивировать себя, чтобы выйти на следующий уровень саморазвития. Нужно использовать все возможные инструменты для повышения продуктивности своего труда, а в моменты отдыха действительно полезно расслабиться и даже немного поскучать.