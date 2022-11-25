Прокрастинация – похититель времени. Как ее победить? Рэпер Edavārdi делится своим опытом

Однако иногда просто необходимо выполнить запланированную работу, поэтому артист подходит к поставленным перед собой задачам прагматично, отмечая, что он не очень верит в то, что есть подходящее время или место для реализации чего-либо. Если в один прекрасный день запланированное не удается, то завтра нужно повторить попытку. Конечно, все бывали в ситуации, когда ничего не хочется делать, но рэпер не помнит, чтобы хоть раз жалел, что заставлял себя заниматься спортом, писать тексты или делать еще что-то полезное, когда не хочется это делать.

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Следи за сделанным

Ни для кого не секрет, что нужно структурировать свою повседневную жизнь, чтобы объективно отслеживать сделанную работу и оценивать свои достижения. Edavārdi признает, что один из мотивационных приемов – это сравнение жизни с компьютерной игрой, помогающее лучше оценивать прогресс и то, сколько осталось до следующего уровня. Именно поэтому в повседневной жизни музыканту очень помогают различные умные помощники, такие как смартфон и смарт-часы, которые показывают, сколько сделано за день, а также дают возможность мотивировать себя на попытки сделать немного больше в следующий раз и достичь новых высот.

«Работа в творческой сфере подтолкнула меня к пониманию, что все идеи, хорошие или плохие, нужно обязательно записывать и записывать как можно более подробно, потому что ты никогда не можешь быть уверен, что твой мозг вспомнит их на следующий день. Для этого очень удобной функцией смартфона Huawei Mate 50 Pro является SuperHub, который позволяет легко работать с текстом, изображениями и другими типами контента. Конечно же, создание фото и видеоконтента тоже немаловажно в моей сфере деятельности, поэтому я наслаждаюсь возможностью снимать и фотографировать в высоком качестве без необходимости редактировать готовый материал. Легко и приятно быть фотографом-любителем, когда у тебя в руках мощный смартфон», – признает Edavārdi.