По всей Украине произошла очередная серия мощных взрывов в результате российской ракетной атаки. Сразу в нескольких областях пропало электричество, отключается водоснабжение и тепло. Министерство энергетики заявило, что без света осталось подавляющее число потребителей по всей стране. Совет Безопасности ООН проводит срочное заседание.
Новая волна ударов по Украине. Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности
Трое погибших в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко днем сообщал о нескольких взрывах в столице и о попадании в объект инфраструктуры. В городе приостановлена подача воды, в большей части города отключено электричество. Специалисты работают над восстановлением системы водоснабжения, однако на всякий случай жителям стоит запастись водой, предупреждал он.
Информация о жертвах обновляется. Вечером Кличко написал в своем телеграм-канале, что три человека погибли в результате ракетных обстрелов Киева, среди жертв - 17-летняя девушка, госпитализировали 10 человек. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в своем "Фейсбуке", что в стране погибли 10 человек.
Поліція опублікувала моторошне відео наслідків "прильоту" по багатоповерхівці на Київщині https://t.co/wWiJjQGGtf #новини #ТСН pic.twitter.com/aJHyVAAgaX— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) November 23, 2022
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что было "несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры", а также попадание ракеты в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Вышгород - северный пригород Киева, Чабаны - поселок городского типа к западу от столицы.
Позже Кулеба сообщил, что в Вышгороде погибли четыре человека, ранены 27, среди них четыре ребенка.
Киевская область была полностью обесточена, отчасти нет отопления и водоснабжения. Ближе к ночи часть потребителей снова начала получать электичество.
Удары по регионам
Поступали сообщения о взрывах в Винницкой, Львовской, Полтавской, Харьковской областях и Кременчуге.
В Харькове, Николаевской и Днепропетровской областях, в Одессе и Львове отключилось электричество. "Весь город - без света", - написал в телеграм-канале глава Львова Андрей Садовой. По его словам, из-за отсутствия электроэнергии была приостановлена подача отопления и воды.
Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил, что в городе из-за обесточивания нет воды и остановлена работа котельных. Городской электротранспорт приостановил работу.
В Харькове также был остановлен весь электротранспорт. "Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", - сообщил мэр города Игорь Терехов.
Блэкаут в стране
Во всех регионах страны были введены аварийные отключения электроэнергии. Черниговская и Харьковская области полностью обесточены, власти Хмельницой области говорят об отсутствии электроснабжения в большинстве районов. Нет электроснабжения и во всех районах Запорожской области, сообщил представитель областного совета. Об отсутствии электричества и водоснабжения также сообщают жители других областей.
Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области, сообщали украинские СМИ. Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины еще на двух атомных электростанциях - Ровенской и Хмельницкой - сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены, заявили в "Энергоатоме". Сейчас энергоблоки работают без генерации в энергосистему.
Министерство энергетики заявило, что без света осталось подавляющее число потребителей по всей стране. Временно от сети были отключены все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.
Из-за российских обстрелов Украины пропало электричество и в некоторых районах Молдовы. "Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране", - сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну.
"Россия оставила Молдову в темноте, - написала в соцсетях президент Молдовы Майя Санду. - Война России в Украине убивает людей, уничтожает ракетами жилые дома и энергетическую инфраструктуру. В Украине продолжаются атаки. Люди достают своих раненых из-под завалов".
"Россия празднует свое признание террористическим государством"
Предыдущий массированный удар по Украине был нанесен неделю назад, 15 ноября. По числу запущенных ракет он превзошел атаку 10 октября, с которой началось уничтожение энергетической инфраструктуры страны. Тогда было запущено около 100 ракет.
Сейчас главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия за день совершила 67 пусков крылатых ракет воздушного (Х-101/Х-555) и морского базирования ("Калибр"). "Уничтожена 51 крылатая ракета, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет". Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено", - сказал Залужный.
Россия не скрывает, что ее цель - вывести из строя критическую инфраструктуру Украины. В Кремле связывали это с нежеланием Киева вести переговоры на условиях Москвы. Украинские власти видят в ракетных ударах месть за контрнаступление украинской армии, которое началось в конце лета, продолжилось осенью и привело к освобождению Херсона.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя новую волну ракетных ударов, связал ее с решением Европарламента признать Россию "государством-спонсором терроризма". "Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов, - написал министр в "Твиттере". - Для тех, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО".
"Продолжение следует"
В ночь на среду российская армия нанесла ракетный удар по Вольнянской центральной районной больнице - примерно в 30 км к северо-востоку от центра Запорожья. Одна из ракет попала в двухэтажный корпус родильного отделения. Там находилась женщина с новорожденным ребенком, а также врач.
Младенец погиб, мать и врача спасателям удалось достать из-под завалов живыми.
Минобороны России в своем брифинге подтвердило удар по Вольнянску, но утверждает, что российская армия уничтожила там склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Новые удары по объектам энергетики министерство пока не комментировало, а ранее их не отрицало.
Россия перешла на тактику нанесения массированных ударов по гражданской - преимущественно, энергетической - инфраструктуре Украины после поражений под Харьковом, Лиманом и Херсоном. Для атак используются в основном российские крылатые ракеты и беспилотники иранского происхождения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал 10 октября, что в результате российских ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и городе Киеве. Энергоснабжение нарушено практически по всей стране. В восьми регионах возникли также проблемы с водоснабжением.
После этого Украина подверглась еще более массированным ударам. 15 ноября Киев заявил о самом масштабном с начале войны ударе по энергетике страны, а 18 ноября украинский премьер сообщил о разрушениях уже почти 50% всей энергетической инфраструктуры страны.
На фоне сообщений о новой волне ракетных ударов зампред Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал продолжение атак. "Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит", - разместил он угрожающий пост в своем телеграм-канале.
"Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - написал в среду президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Европарламента. А мэр Кличко не исключил, что часть жителей Киева придется эвакуировать в случае ухудшения ситуации с электроэнергией и сильных холодов, и призвал готовиться к "худшей зиме со времен Второй мировой войны".
"Энергетический террор"
В среду вечером Зеленский попросил о созыве срочного заседания Совбеза ООН из-за новых ракетных ударов по Украине. Выступая по видеосвязи, он обвинил Россию в преступлениях против человечности и заявил, что Россия не предложила миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации.
"Энергетический террор - это аналог применения оружия массового поражения. Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей в результате попадания российских ракет по энергообъектам остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности, - сказал Зеленский. - Именно поэтому мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба. Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО, и я благодарю всех, кто уже помогает".
Зеленский также призвал принять резолюцию ООН об осуждении энергетического террора.
"Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН. Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию - об осуждении любых форм энергетического террора. Посмотрим, сможет ли кто-то в мире вместе с Россией сказать, что террор против гражданских людей - это якобы хорошо", - сказал он.
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