Новая волна ударов по Украине. Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности

Позже Кулеба сообщил, что в Вышгороде погибли четыре человека, ранены 27, среди них четыре ребенка.

Киевская область была полностью обесточена, отчасти нет отопления и водоснабжения. Ближе к ночи часть потребителей снова начала получать электичество.

Удары по регионам

Поступали сообщения о взрывах в Винницкой, Львовской, Полтавской, Харьковской областях и Кременчуге.

В Харькове, Николаевской и Днепропетровской областях, в Одессе и Львове отключилось электричество. "Весь город - без света", - написал в телеграм-канале глава Львова Андрей Садовой. По его словам, из-за отсутствия электроэнергии была приостановлена подача отопления и воды.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил, что в городе из-за обесточивания нет воды и остановлена работа котельных. Городской электротранспорт приостановил работу.

В Харькове также был остановлен весь электротранспорт. "Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Блэкаут в стране

Во всех регионах страны были введены аварийные отключения электроэнергии. Черниговская и Харьковская области полностью обесточены, власти Хмельницой области говорят об отсутствии электроснабжения в большинстве районов. Нет электроснабжения и во всех районах Запорожской области, сообщил представитель областного совета. Об отсутствии электричества и водоснабжения также сообщают жители других областей.