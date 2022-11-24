Politico: власти США не исключают, что Россия может применить в Украине химическое оружие

Представитель Минобороны США и еще один источник заявили, что этой осенью Пентагон направил команды в страны Восточной Европы, чтобы ознакомить их вооруженные силы с процедурами в случае химической или биологической угрозы. США также предоставили Киеву средства для химической, биологической и ядерной защиты в рамках военной помощи на миллиарды долларов.

Представители администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к такому шагу, перед тем, как начать ядерный конфликт с НАТО, если российские войска "продолжат терять позиции" в Украине.

Впрочем, источники Politico отметили, что у США нет разведданных о непосредственной подготовке химических атак российскими войсками.

"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, занимающиеся этим вопросом, полагают, что Москва может прибегнуть к использованию химического оружия - в том числе того, которое связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального", - говорится в публикации Politico.

Еще один источник заявил, что для такой атаки могут быть использованы химические вещества, которые легко скрыть, чтобы странам запада было сложнее выдвинуть обвинения против Москвы. В частоности, Россия может использовать химические вещества на базе фармацевтических препаратов.

США уже давно известно, что Россия вкладывает средства в увеличение потенциала своего химического оружия. Этой осенью сенаторы США были проинформированы о запасах российского химического оружия и угрозе его применения в Украине.