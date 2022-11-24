США допускают возможность того, что Россия может применить в Украине химическое оружие, если продолжит терять позиции на поле боя, сообщает издание Politico со ссылкой на шесть информированных источников, в том числе из чиновников администрации президента США Джо Байдена и Пентагона.
Politico: власти США не исключают, что Россия может применить в Украине химическое оружие
Представитель Минобороны США и еще один источник заявили, что этой осенью Пентагон направил команды в страны Восточной Европы, чтобы ознакомить их вооруженные силы с процедурами в случае химической или биологической угрозы. США также предоставили Киеву средства для химической, биологической и ядерной защиты в рамках военной помощи на миллиарды долларов.
Представители администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к такому шагу, перед тем, как начать ядерный конфликт с НАТО, если российские войска "продолжат терять позиции" в Украине.
Впрочем, источники Politico отметили, что у США нет разведданных о непосредственной подготовке химических атак российскими войсками.
"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, занимающиеся этим вопросом, полагают, что Москва может прибегнуть к использованию химического оружия - в том числе того, которое связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального", - говорится в публикации Politico.
Еще один источник заявил, что для такой атаки могут быть использованы химические вещества, которые легко скрыть, чтобы странам запада было сложнее выдвинуть обвинения против Москвы. В частоности, Россия может использовать химические вещества на базе фармацевтических препаратов.
США уже давно известно, что Россия вкладывает средства в увеличение потенциала своего химического оружия. Этой осенью сенаторы США были проинформированы о запасах российского химического оружия и угрозе его применения в Украине.
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