Индриксоне о господдержке в связи с ростом цен на электричество: выплачено уже 3 млн евро

"Именно по тем разделам, которые находятся под нашим контролем, на данный момент выплачено около трех миллионов евро и поданы заявки на шесть миллионов", - сказал министр, уточнив, что это платежи, которые покрываются напрямую через поставщиков услуг на электричество и отопление, не считая поддержки, которую жители получают через социальные службы и самоуправления.

Министр экономики также отметила, что из-за теплой осени и умеренной температуры в начале зимы поддержка не используется в том размере, который был рассчитан.

"Теплая осень и умеренно начавшаяся зима - это удача для всех нас, потому что ресурсы экономятся", - сказал Индриксоне, выразив при этом уверенность, что ресурсов хватит до весны.