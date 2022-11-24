Latvenergo: не прогнозируется снижение цен на электричество до довоенного уровня

По его словам, росту цен на энергоресурсы способствовало увеличение спроса на энергоресурсы по мере восстановления мировой экономики после пандемии Covid-19, а также начатая Россией в 2022 году война в Украине.

В среднем в Европе в сравнении с ценой за шесть месяцев 2021 года рост в первом полугодии этого года выше, чем в Латвии, и это связано с комплексом нескольких факторов.

Средняя цена электроэнергии в Латвии в первом полугодии 2022 года составила 151,27 евро за мегаватт-час (МВт-ч), что в 2,8 раза больше, чем за шесть месяцев 2021 года, когда она составляла 54,08 евро за МВт-ч.

В то же время, например, во Франции средняя цена на электроэнергию за шесть месяцев текущего года достигла 228,5 евро за МВт-ч, что является ростом в 3,9 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в Нидерландах - 200,95 евро за МВт-ч, что в 3,6 раза выше, а в Германии - 184,95 евро за МВт-ч, что составляет рост в 3,4 раза.

Штулбергс указывает, что рост цен в этом году усугубился комплексом нескольких факторов. Например, гидробаланс стран Северной Европы резко упал - если в первом полугодии 2021 года он был на 4,4 тераватт-часа (ТВтч) выше нормы, то в соответствующий период 2022 года - в среднем на 10 ТВтч ниже нормы. Это привело к снижению выработки гидроэлектростанций.

Штулбергс говорит, что погода является решающим фактором в нескольких аспектах энергетического рынка. Она влияет на изменение спроса на электроэнергию. Количество осадков оказывает влияние на уровень притока рек, снегонакопления в горах и уровень заполнения гидрохранилищ. Интенсивность ветра, с другой стороны, определяет степень развития ветряных электростанций.