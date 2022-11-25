В Марупе значительно снизят тариф на тепло. Пока он один из самых высоких в стране

Согласно проекту тарифа, представленному компанией в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK), с 1 января 2023 года тариф на услугу снабжения тепловой энергией в Марупе планируется снизить с 312,79 до 191,83 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость, или на 39%.

По сообщению компании, изменения тарифов связаны с изменением цены на газ.

Цены на тепло в Марупе, Скулте и Тирайне Марупского края этой осенью значительно повысились: сначала с сентября тариф на тепловую энергию увеличился примерно в 2,5 раза и достиг 320,14 евро за МВт/ч, а с октября немного снизился - до действующих 312 евро за МВт/ч.

Предприятие Mārupes komunālie pakalpojumi было зарегистрировано в 1995 году, а его основной капитал составляет 13,748 млн евро, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv. Оборот компании в 2021 году составил 2,864 млн евро, а убытки - 129 296 евро. Единственным владельцем предприятия является Марупская краевая дума.