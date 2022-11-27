С рыбного хозяйства взыскали 600 000 евро, не принимая во внимание влияние пандемии на бизнес

В отчете PMF Group указала, что у прудов нет нужных устройств для регулирования уровня воды, цех оборудован неправильными фильтрами, зафиксированы и другие отличия от того, что было указано в проекте изначально. Таким образом, спустя более 11 лет после утверждения проекта в LAD эксперты раскритиковали сам проект по сути.

В свою очередь Берзиньш считает, что это было чистым заказом, так как человек, делая фото и аудиозаписи, констатировал одно, а в отчете указано совершенно другое. Например, на фото видно, что у прудов есть системы спуска воды, везде есть и места сбора рыбы.

По призыву Берзиньша хозяйство посетили специалисты научного института Biro. Они нашли якобы недостающие гидротехнические постройки, а также оспорили другие недостатки.

Однако в одной точке выводы Bior и PMG Group совпадают. Эксперты ставят под сомнение, что в прудах обитает так много рыбы, как указывает хозяин.

Однако Берзиньш отмечает, что предприятие указало только бухгалтерские подсчеты. Реальный объем можно будет назвать только в случае, если спустить в прудах воду и пересчитать рыбу. Согласно правилам проекта, главная цель - объем продаж. Это указывается в договоре проекта.

Берзиньш указывает, что его предприятие может достигнуть объема реализации довольно просто. Однако цель - не продать продукцию максимально дешево, а с минимальными ресурсами получить максимальную цену за рыбу.

Данные за этот год свидетельствуют, что хозяйство наконец достигнет цели. Теперь оно пытается добиться, чтобы LAD передумала по поводу разрыва договора. Впрочем, сделать это невозможно, так как срок оспаривания уже прошел.

На этой неделе судебный исполнитель по требованию LAD заблокировал счета предприятия.

У фирмы достаточно собственности, которая может обеспечить требуемую сумму, поэтому Берзиньши не понимают, зачем нужно парализовывать хозяйственную деятельность и доводить фирму до неплатежеспособности. После встречи с руководителем LAD они получили обещание, что счета на три месяца будут разблокированы.

На этой неделе GMS получила письмо от LAD о якобы неясностях в их животноводческом бизнесе. Это связано с тем, что дикие коровы в их хозяйстве не осеменяются искусственно и каждый год не рожают одинаковое число телят.