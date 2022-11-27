Алуксненское семейное предприятие GMS - одно из четырех рыбных предприятий в Латвии, у которых Служба поддержки села (LAD) потребовала вернуть европейское финансирование. Госучреждение взыскало с GMS 600 000 евро из-за того, что объемы продаж не достигли обещанных. А то, что клиенты фирмы - рестораны, которые во время пандемии были закрыты, LAD аргументом не считает, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
С рыбного хозяйства взыскали 600 000 евро, не принимая во внимание влияние пандемии на бизнес
Улдис и Солвита Берзини 19 лет назад приобрели землю под Алуксне. Подготовили проект строительства рыбного пруда, и LAD в 2010 году утвердила финансирование еврофонда. Спустя два года работы закончили и сдали проект в эксплуатацию. Построили цех для выращивания мальков рыб и пруд для большой рыбы.
В целом было вложено 60 000 латов, половину суммы дала LAD. Позже построили олений парк, хлев для скота, привлекли дополнительные деньги на развитие рыбного хозяйства. С самим выращиванием было сложнее.
Теоретические знания имелись, нужные курсы пройдены, но на практике все оказалось сложнее.
Берзиньш рассказывает: "Клиенты появлялись сами по себе, информации хватало, интересующихся было достаточно много, они хотели приобрести и молодь осетра, и свежего осетра, и карпа, и форель, но собственные навыки и опыт были поначалу не очень выдающимися и было очень трудно, особенно в период инкубации и стадии молоди и личинок. Были большие потери".
"Бизнес шел, так как реализация у рыбного хозяйства имелась. Карп размножался сам, эти процессы не требовали инкубации. Все два года в большем или меньшем объеме это работало. Разведение форели также шло достаточно хорошо, а выпущенная из пруда рыба - осетр, который рос естественным образом не так быстро, как при рециркуляциии, - тоже давала вполне нормальный доход. Продажа рыбы велась круглый год".
Первый большой кризис в хозяйстве произошел в 2015 году. Ненадолго пропало электричество, что вывело устройства из строя.
Предприниматель утверждает, что авария нанесла ущерб в размере 70 000 евро.
Страховая компания в компенсации отказала и сказала, чтобы предприятие судилось с Latvenergo.
Регулятор произвел замеры и заявил, что в сети есть падения, однако они соответствуют нормам услуги. LAD продлила период надзора, дав еще пару лет для достижения указанных в проекте целей.
Правила проекта предусматривали, что объемы продаж рыбного хозяйства в год должны достигать 100 000 евро. Когда началась пандемия, LAD констатировала, что фирме сделать этого не удалось.
Во время пандемии торговля резко снизилась, так как клиентами предприятия Берзиньшей были рестораны в Риге и Алуксне. LAD в конце прошлого года решила разорвать договор с предприятием Берзиньшей и потребовала вернуть вложенное европейское финансирование.
Уже после разрыва договора директор департамента рыбного хозяйства и государственной поддержки LAD Риналд Валцерс сам побывал на территории GMS. Визит был зафиксирован на видеозаписи, на которой слышно, как хозяин рассказывает о том, что пандемия повлияла на его предприятие.
В свою очередь Валцерс отметил, что служба не видит прямого влияния ковида на недостижение этих целей.
В хозяйство LAD отправилась с представителями фирмы PMF Group. Это предприятие на своем сайте предлагает помощь в написании документов для фондов ЕС и называет LAD своим партнером.
В отчете PMF Group указала, что у прудов нет нужных устройств для регулирования уровня воды, цех оборудован неправильными фильтрами, зафиксированы и другие отличия от того, что было указано в проекте изначально. Таким образом, спустя более 11 лет после утверждения проекта в LAD эксперты раскритиковали сам проект по сути.
В свою очередь Берзиньш считает, что это было чистым заказом, так как человек, делая фото и аудиозаписи, констатировал одно, а в отчете указано совершенно другое. Например, на фото видно, что у прудов есть системы спуска воды, везде есть и места сбора рыбы.
По призыву Берзиньша хозяйство посетили специалисты научного института Biro. Они нашли якобы недостающие гидротехнические постройки, а также оспорили другие недостатки.
Однако в одной точке выводы Bior и PMG Group совпадают. Эксперты ставят под сомнение, что в прудах обитает так много рыбы, как указывает хозяин.
Однако Берзиньш отмечает, что предприятие указало только бухгалтерские подсчеты. Реальный объем можно будет назвать только в случае, если спустить в прудах воду и пересчитать рыбу. Согласно правилам проекта, главная цель - объем продаж. Это указывается в договоре проекта.
Берзиньш указывает, что его предприятие может достигнуть объема реализации довольно просто. Однако цель - не продать продукцию максимально дешево, а с минимальными ресурсами получить максимальную цену за рыбу.
Данные за этот год свидетельствуют, что хозяйство наконец достигнет цели. Теперь оно пытается добиться, чтобы LAD передумала по поводу разрыва договора. Впрочем, сделать это невозможно, так как срок оспаривания уже прошел.
На этой неделе судебный исполнитель по требованию LAD заблокировал счета предприятия.
У фирмы достаточно собственности, которая может обеспечить требуемую сумму, поэтому Берзиньши не понимают, зачем нужно парализовывать хозяйственную деятельность и доводить фирму до неплатежеспособности. После встречи с руководителем LAD они получили обещание, что счета на три месяца будут разблокированы.
На этой неделе GMS получила письмо от LAD о якобы неясностях в их животноводческом бизнесе. Это связано с тем, что дикие коровы в их хозяйстве не осеменяются искусственно и каждый год не рожают одинаковое число телят.
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