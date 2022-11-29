В разных городах тарифы на теплоснабжение могут отличаться более чем в семь раз

Больше всего за тепло платят жители Икшкиле и Марупе - более 300 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Самые низкие тарифы - в Ауце и Лудзе, где они составляют менее 50 евро за МВт/ч и не менялись в последние годы.

В мае прошлого года самый высокий и самый низкий тариф в Латвии отличались всего в два раза.

Значительный разброс тарифов в настоящее время отражает ситуацию с использованием различных энергоресурсов теплоснабжающими предприятиями - природного газа и биомассы, а также географические особенности каждого населенного пункта, компактность системы отопления, ее техническое состояние и потери тепла.

Более чем в половине из 70 населенных пунктов тарифы на теплоэнергию с конца прошлого отопительного сезона выросли по меньшей мере вдвое.

Самый высокий рост тарифов наблюдался в зажиточном столичном регионе (Кекаве, Рамаве, Валдлаучи, Катлакалнсе, Пиньки, Бабите, Марупе, Скулте и Тирайне) - примерно в 6-7 раз по сравнению с концом прошлого отопительного сезона.

Среди крупнейших городов наиболее значительно тарифы выросли в Юрмале, Резекне, Даугавпилсе и Риге - в 4-5 раз.

И хотя за последний месяц некоторые предприятия снизили тарифы на теплоэнергию или планируют это сделать, это небольшое снижение несоизмеримо с предыдущим существенным повышением.