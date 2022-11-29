Линкайтс: до конца года Латвия получит пять составов новых электропоездов

Он отметил, что в настоящее время с завода Škoda Vagonka в чешской Остраве доставлено четыре состава, а пятый состав планируется получить до конца года.

Министр сообщил, что новые составы проходят испытания. Планируется, что производитель сертифицирует поезда в начале следующего года, а затем передаст их Pasažieru vilciens.

Отвечая на вопрос, когда новые электропоезда начнут перевозить пассажиров, Линкайтс сказал, что это зависит от производителя, но выразил надежду на то, что пассажирские перевозки на новых электропоездах начнутся в первые месяцы следующего года.

Как сообщалось, первый новый электропоезд был доставлен в Ригу в июне. Электропоезда доставляются из Чехии по автодорогам через Польшу и Литву.

Галерея: Новый электропоезд в Вагонном депо

Все заказанные 32 новых электропоезда Pasažieru vilciens получит к концу 2023 года. Каждый из них будет состоять из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров.

В компании отмечают, что ход новых поездов по сравнению с теми, что эксплуатируются в настоящее время, будет более плавным, а уровень шума в вагонах ниже. Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, в то время как скорость нынешних поездов - до 120 километров в час.

Ожидается, что после приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов. Это означает, что в будние дни в утренние и вечерние, традиционно наиболее загруженные часы поезда будут ходить каждые 15-20 минут. Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общие расходы на закупку поездов составляют 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании из Фонда сплочения Европейского союза в размере 114,211 млн евро.