В Латвии открылась "копия" украинской радиостанции Radio ROKS. В Украине готовят юристов

"Radio ROKS в Латвии: в эфире - русская музыка. Считаю, в списке не хватает: Чичериной, "Смысловых галлюцинаций", Маршала, Олега Гаркуши, Гарика Сукачева - кто там еще за войну? Как такое возможно в Риге в 2022 году? И почему у них наш логотип?" - также высказалась в соцсетях музыкальный PR-специалист Екатерина Скуридина.

Обе женщины комментировали одно и то же событие: в конце ноября в Риге начала вещание новая радиостанция Radio ROKS, в эфире которой звучат преимущественно российские и советские рок-исполнители. Возмущение украинских пользователей вызвало то, что в Украине уже давно работает радио с таким же названием и идентичным логотипом.

Что случилось? Версии Украины и Латвии

В СМИ уже прозвучала информация, будто латвийское Radio ROKS было создан в партнерстве с украинским Radio ROKS и владельцем радиостанции - холдингом "ТАВР Медиа".