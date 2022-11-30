"Латвия. Восьмой год войны. Спи***ли лого и "не побрезговали". От наполнения тошнит. Отчаяние и ярость. Как? Как такое возможно?". Так появление в Латвии новой радиостанции прокомментировала ведущая украинского Radio ROKS Соня Сотник. Что произошло?
В Латвии открылась "копия" украинской радиостанции Radio ROKS. В Украине готовят юристов
"Radio ROKS в Латвии: в эфире - русская музыка. Считаю, в списке не хватает: Чичериной, "Смысловых галлюцинаций", Маршала, Олега Гаркуши, Гарика Сукачева - кто там еще за войну? Как такое возможно в Риге в 2022 году? И почему у них наш логотип?" - также высказалась в соцсетях музыкальный PR-специалист Екатерина Скуридина.
Обе женщины комментировали одно и то же событие: в конце ноября в Риге начала вещание новая радиостанция Radio ROKS, в эфире которой звучат преимущественно российские и советские рок-исполнители. Возмущение украинских пользователей вызвало то, что в Украине уже давно работает радио с таким же названием и идентичным логотипом.
Что случилось? Версии Украины и Латвии
В СМИ уже прозвучала информация, будто латвийское Radio ROKS было создан в партнерстве с украинским Radio ROKS и владельцем радиостанции - холдингом "ТАВР Медиа".
Генеральный продюсер холдинга Виталий Дроздов в разговоре с украинским порталом "Слух" рассказал, что к латвийской радиостанции "ТАВР Медиа" не имеет никакого отношения и что сейчас над этим вопросом работают юристы, а директор Radio ROKS в Украине Оксана Шавель в разговоре с RUS TVNET подтвердила, что радиостанция никому в Латвии не давала разрешения на использование своего бренда и логотипа.
Тем временем на Facebook-странице латвийского Radio ROKS закрыли возможность комментировать, а сами публикации полны "злых" реакций.
Телефон, указанный в качестве контактного на сайте Radio Roks Latvija, ведет в офис "Авторадио". На запрос о комментарии руководитель рекламных проектов "Авторадио Латвия" Наталья Кривицка-Ступенькова сообщила RUS TVNET, что компания пока не комментирует вопрос о Radio Roks Latvija и выпустит официальное заявление позднее.
В чем отличие латвийского и украинского Radio ROKS?
Репертуар украинской радиостанции состоит из зарубежной музыки - как современной, так и классической, а также из композиций украинских музыкантов. В ее эфире звучат Hollywood Undead, Scorpions, The Beatles, Jon Bon Jovi, Ozzy Osbourne.
Латвийская же, как было указано в пресс-релизе, концентрируется на русскоязычной музыке, при этом часть музыкантов, чье творчество представлено на радиостанции, не раз высказывались в поддержу российского вторжения в Украину. Среди них - Константин Кинчев из группы "Алиса", Владимир Шахрин из группы "Чайф" и Вячеслав Бутусов из Nautilus Pompilius. "Это наши артисты" - сказано в рекламном материале радиостанции.
Откуда взялось Radio Roks Latvija
Как известно из пресс-релиза об открытии радиостанции, права на лицензию Radio ROKS приобрела латвийская группа компаний SIA Silver Group. По информации на портале Lursoft, ею владеет Ален Байбеков, а компании также принадлежат радиостанции "Авторадио" и Relax FM. На момент написания заметки Байбеков не ответил на запрос RUS TVNET о комментарии.
В пресс-релизе самой радиостанции сказано: "Мы начинали в далеком 1999 году с региональной радиостанции в Курземе. В 2010-м мы приобрели убыточное христианское радио, изменили его формат и, проведя технические улучшения, превратили в одного из лидеров латвийского радиовещания - радио "Ретро FM". Потом было бодрящее "Радио Energy" и расслабляющее Relax FM, а еще немного спустя мы открыли "Авторадио" - первую в Латвии радиостанцию для автомобилистов. Теперь мы выпускаем в латвийский эфир Radio ROKS, посвященное рок-музыке".
Как указано в рекламе радиостанции, ее репертуар составлен из творчества российских и советских рок-исполнителей: "Кино", "Би-2", Земфира, латвийская Prāta Vētra, "Мумий Тролль", "Аквариум", "ДДТ", Nautilus Pompilius, "Агата Кристи", "Ночные снайперы" и многие другие.
RUS TVNET будет следить за развитием ситуации.
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