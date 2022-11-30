В Риге отказаться от обеда в образовательном учреждении можно будет до 7 часов утра

До сих пор родители или совершеннолетние школьники были обязаны информировать поставщика питания до 21 часа предыдущего дня, но после вступлений изменений в силу это можно будет сделать вплоть до 7 часов утра актуального дня.

Для того, чтобы поправки вступили в силу, необходимы согласование с Министерством защиты среды и регионального развития и публикация в официальном издании.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, такой порядок был введен, чтобы обеспечить более рациональное использование ресурсов и снизить количество отходов продуктов питания, а также принимая во внимание специфику организации труда поставщиков питания в школах.

Чтобы пересмотреть время отказа от услуги питания и улучшить процесс, самоуправление продолжает сотрудничать с Ассоциацией поставщиков питания в образовательные учреждения, представителями родительского общества "Родители за образование" и организации Mammamuntetiem.lv.

Из средств бюджета расходы на питание в размере 100% покрываются ученикам 1-4 классов, ученикам, семьи которых признаны нуждающимися, малообеспеченными или зарегистрированными в Рижском регистре поддержки семей, а также сиротам, инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей. В свою очередь ученикам, у которых нет социального статуса, самоуправление софинансирует услуги питания - 1,15 евро в школах и два евро в детсадах.

На платформе pusdienlaiks.lv, которая обеспечивает сотрудничество между поставщиками услуг питания и родителями учеников, администрируются данные 80% воспитанников.