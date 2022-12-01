На 460 млн евро поддержат балтийские предприятия банк Citadele и группа Европейского инвестиционного банка

Это вторая сделка по секьюритизации группы ЕИБ в странах Балтии. Согласно первому соглашению были поддержаны дополнительные кредиты и лизинговые сделки для малых и средних предприятий и компаний со средней капитализацией во всех трех странах Балтии на сумму не менее 660 млн евро.

ЕИБ является кредитным учреждением Европейского союза (ЕС), которое принадлежит государствам-членам ЕС. Группа ЕИБ утвердила "дорожную карту" Климатического банка для выполнения амбициозного плана по поддержке инвестиций в области борьбы с изменением климата и экологической устойчивости до 2030 года в размере 1 трлн евро, а также для того, чтобы к 2025 году более половины финансирования ЕИБ направлялось на борьбу с изменением климата и обеспечение экологической устойчивости. В рамках "дорожной карты" все новые операции группы ЕИБ с начала 2021 года приведены в соответствие с целями и принципами Парижского соглашения.

ЕИФ является частью группы ЕИБ. Его основная цель заключается в поддержке европейских микро-, малых и средних предприятий, помогая им получить доступ к финансированию. ЕИФ разрабатывает и развивает венчурный и ростовой капитал, гарантии и инструменты микрофинансирования, специально предназначенные для этого сегмента рынка. Таким образом, ЕИФ способствует достижению ключевых целей политики ЕС, таких как конкурентоспособность и рост, инновации и цифровизация, социальное воздействие, навыки и человеческий капитал, меры по борьбе с изменением климата и экологическая устойчивость.

По размеру активов банк Citadele является вторым по величине банком Латвии. Его облигации включены в список долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga. Акционерами банка являются RA Citadele Holdings LLC - дочерняя компания американской инвестиционной компании Ripplewood, группа международных инвесторов (75% плюс одна акция), а также Европейский банк реконструкции и развития (25% минус одна акция).