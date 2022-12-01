Банк Citadele и группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) подписали соглашение, которое поможет расширить кредитование местных предприятий в странах Балтии на сумму как минимум 460 млн евро, сообщили представители банка.
На 460 млн евро поддержат балтийские предприятия банк Citadele и группа Европейского инвестиционного банка
Группа, в которую входят Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), выдала Citadele гарантию с целью поддержать предоставление новых кредитов предприятиям во всех трех странах Балтии.
Это первое соглашение такого рода группы ЕИБ с банком Citadele, которое упростит выполнение требований к капиталу банка и позволит ему в течение следующих трех лет выдать не менее 460 млн евро в виде дополнительных кредитов и лизинга компаниям в странах Балтии. Принимая во внимание неопределенность текущей экономической конъюнктуры и геополитической ситуации, данное соглашение крайне важно и подтверждает статус группы ЕИБ как контрциклического инвестора, подчеркивают представители банка.
20% кредитов будут предусмотрены для "зеленых" проектов, поэтому данная сделка будет способствовать "зеленой" трансформации местной экономики и поможет сократить выбросы парниковых газов. При этом Citadele получит консультационную поддержку в рамках механизма Green Gateway через Европейский инвестиционный консультационный центр в виде обучения, разработки инструментов и руководств, поддержки на рабочем месте для повышения способности банка выявлять и оценивать "зеленые" проекты, а также отчитываться о них.
Это вторая сделка по секьюритизации группы ЕИБ в странах Балтии. Согласно первому соглашению были поддержаны дополнительные кредиты и лизинговые сделки для малых и средних предприятий и компаний со средней капитализацией во всех трех странах Балтии на сумму не менее 660 млн евро.
ЕИБ является кредитным учреждением Европейского союза (ЕС), которое принадлежит государствам-членам ЕС. Группа ЕИБ утвердила "дорожную карту" Климатического банка для выполнения амбициозного плана по поддержке инвестиций в области борьбы с изменением климата и экологической устойчивости до 2030 года в размере 1 трлн евро, а также для того, чтобы к 2025 году более половины финансирования ЕИБ направлялось на борьбу с изменением климата и обеспечение экологической устойчивости. В рамках "дорожной карты" все новые операции группы ЕИБ с начала 2021 года приведены в соответствие с целями и принципами Парижского соглашения.
ЕИФ является частью группы ЕИБ. Его основная цель заключается в поддержке европейских микро-, малых и средних предприятий, помогая им получить доступ к финансированию. ЕИФ разрабатывает и развивает венчурный и ростовой капитал, гарантии и инструменты микрофинансирования, специально предназначенные для этого сегмента рынка. Таким образом, ЕИФ способствует достижению ключевых целей политики ЕС, таких как конкурентоспособность и рост, инновации и цифровизация, социальное воздействие, навыки и человеческий капитал, меры по борьбе с изменением климата и экологическая устойчивость.
По размеру активов банк Citadele является вторым по величине банком Латвии. Его облигации включены в список долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga. Акционерами банка являются RA Citadele Holdings LLC - дочерняя компания американской инвестиционной компании Ripplewood, группа международных инвесторов (75% плюс одна акция), а также Европейский банк реконструкции и развития (25% минус одна акция).
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