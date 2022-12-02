С 1 января вырастут тарифы на отправку писем и посылок

Кроме того, в будущем тарифы на международную письменную корреспонденцию будут разделены на четырнадцать групп по странам и территориям, а на посылки - на восемь групп.

С 1 марта 2023 года также вступают в силу утвержденные SPRK тарифы на услуги доставки прессы по подписке. Фактические платежи издателей за доставку изданий будут зависеть от порядка оплаты услуг по доставке, определяемого Кабинетом министров. Ожидается, что этот порядок будет пересмотрен в начале следующего года вместе с вопросом о государственном бюджете на 2023 год.

Проект тарифов Latvijas pasts был подан на оценку SPRK 19 июля.

В ходе оценки комиссия неоднократно обращалась к предприятию за дополнительной информацией и разъяснениями, которые почта регулярно предоставляла, а также вносил уточнения в проект тарифов. Оценив обоснованность влияния затрат на формирование почтовых тарифов, КРОУ пришла к выводу, что проект экономически обоснован и рассчитан для покрытия расходов Latvijas pasts по обеспечению услуг.

Как сообщалось, тарифы на отправление писем, открыток и бандеролей вырастут в среднем на 13%, а тарифы на почтовые посылки - на 7%.

В первом квартале 2022 года расходы Latvijas pasts на топливо увеличились примерно на 32% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, а также выросла стоимость международных отправлений, кроме того, расходы почтовых компаний других стран ежегодно увеличиваются на 10-15%.

Универсальная почтовая услуга - это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, доступный всем пользователям в Латвии по единому тарифу, независимо от их географического положения. Обеспечивающее услугу предприятие обязано обеспечить доставку внутренней и международной письменной корреспонденции и почтовых посылок, а также подписной прессы.

Latvijas pasts обеспечивает почтовые услуг на всей территории Латвии и содержит более 600 пунктов оказания почтовых услуг. Latvijas pasts - полностью государственное предприятие, в котором работает около 3000 человек.