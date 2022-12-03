"Ожидания не высоки": глава промышленной палаты о новом Сейме

"Общественность сделала выбор и отдала больше всего голосов за "Новое Единство", кандидатом на пост премьер-министра от которого был Кришьянис Кариньш, поэтому его выдвижение на пост главы нового правительства является объективной реальностью", - сказал Ростовскис, добавив, что помимо успешной внешней политики, сохранения единства правительства и модерирования ситуаций, в целом работу предыдущего правительства удачной не назовешь.

Ростовскис напомнил, что Латвия по-прежнему является одной из самых бедных европейских стран, а отставание от Литвы и Эстонии за последние четыре года только увеличилось, поэтому ожидания на следующие четыре года не очень высоки.

"С другой стороны, в отличие от предыдущего правительства, у "Нового Единства" на этот раз большинство - больше министров и депутатов - и эти четыре года станут моментом истины относительно того, сможет ли страна начать курс более стремительного экономического развития под руководством Кариньша", - сказал Ростовскис.

Говоря о рекомендациях ЛТПП и Латвийской конфедерации работодателей Латвии (ЛКРД) при составлении декларации правительства, Ростовскис сказал, что рекомендации в основном касаются экономического роста, развития экономики и благосостояния населения. В то же время президент ЛТПП признал, что вовлечение организаций в процесс разработки декларации не очень приветствуется.

"Мы видим, что некоторые пункты декларации носят очень общий характер, и многие наши предложения не учтены, однако некоторые идеи удалось включить", - сказал Ростовскис.

"На данный момент сотрудничество, конечно, не такое хорошее, как могло бы быть", - сказал Ростовскис. Он ожидает, что в будущем правительство будет больше сотрудничать с организациями, представляющими те группы общества, которые обеспечивают рабочие места, наполняют государственную казну и активны в других важных для государства сферах.