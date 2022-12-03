В деревню больше не хотят? Прошлое лето для сельского туризма было хуже, чем предыдущие

По ее словам, на это повлияли боевые действия на Украине, с началом которых иностранных туристов в сельской местности Латвии практически не стало. Зиемеле говорит, что все страны, граничащие с Россией, кажутся туристам небезопасными.

В то же время, если в период пандемии границы Латвии были закрыты и у людей была больше мотивация посещать сельскую местность, то этим летом жители Латвии поехали за границу.

"До конца июля сезон выглядел довольно плохо, но в августе люди начали возвращаться в сельскую местность", - сказала Зиемеле, добавив, что лучше шли дела у компаний, которые организуют, например, корпоративные мероприятия, свадьбы, спортивные игры.

В то же время организаторам небольших мероприятий этим летом было сложнее. Зеемеле отметила, что сельские предприниматели конкурируют не только друг с другом, но и с мероприятиями, организуемыми государством и самоуправлениями, и это создает условия для недобросовестной конкуренции.

На вопрос о том, можно ли уменьшить чувство небезопасности у туристов, президент ассоциации ответила, что людям требуется время, чтобы привыкнуть к тому, что рядом война. По ее прогнозам, туристы из азиатских стран, например, могут вернуться в Латвию через два года.