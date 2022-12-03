Ликвидирована компания, частично принадлежащая сыну Лембергса

Процесс неплатежеспособности компании был объявлен 13 апреля этого года, а 28 ноября компания была ликвидирована.

Анри Лембергс вместе с отцом обвиняется в уголовном преступлении. Суд первой инстанции признал его виновным в отмывании денег и сопровождении несанкционированного участия в сделках с недвижимостью.

Поэтому суд принял решение о конфискации у него 100% доли капитала LSF Holdings. В настоящее время дело находится на рассмотрении.

Потенциально конфискованная компания LSF Holdings является единственным владельцем LSF Trans. По информации Firmas.lv, на долю капитала LSF Trans, косвенно принадлежащую Лембергсу, наложили арест по решению суда.

LSF Trans была зарегистрирована в 2002 году, ее уставной капитал составлял 284 000 евро. Компания работала без оборота с 2010 года. Убытки в 2020 году составили 5 960 евро, в 2019 году - 4 130 евро, а в 2018 году компания работала с прибылью в размере 5,78 млн евро.

В Пардаугавском суде города Риги уточнили, что заявление о неплатежеспособности подала сама компания LSF Trans. Основанием для объявления производства по делу о несостоятельности является просроченная задолженность.