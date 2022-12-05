Минблаг планирует ежегодно пересматривать пороги минимального дохода

Ранее Латвийское общество защиты интересов безработных и ищущих работу начало сбор подписей на портале общественных инициатив manabalss.lv за повышение порога дохода для определения статуса малообеспеченного лица. Цель инициативы - поднять порог дохода для присвоения статуса малообеспеченного лица до 500 евро для первого члена семьи и 400 евро для остальных членов домохозяйства.

Инициативу подписали 260 человек, но для ее внесения на рассмотрение в Сейм необходимо 10 тысяч подписей.

Якайте сообщила, что Министерство благосостояния подготовило поправки в закон о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие, что с 1 января 2023 года каждый муниципалитет получит право устанавливать порог дохода малообеспеченного домохозяйства на уровне не выше 80% от медианы минимального дохода, но не ниже порога дохода нуждающегося домохозяйства.

Соответственно, после принятия этих поправок порог дохода малообеспеченного домохозяйства не будет превышать 501 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 351 евро для каждого последующего члена домохозяйства. В этом году они составляли 436 евро на первого или единственного члена семьи и 305 евро на каждого последующего.

В то же время Якайте сообщила, что согласно поправкам в закон "О социальной безопасности" пороги минимального дохода планируется пересматривать каждый год с 2023 года.