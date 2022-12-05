Пн, 5.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Латвийскую сеть железных дорог ждут значительные перемены

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
,
Латвийскую сеть железных дорог ждут значительные перемены
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийскую сеть железных дорог ожидают значительные перемены - до 2025/2026 года необходимо разработать план преобразования железнодорожной сети с шириной рельсов 1520 мм в соответствие с европейскими стандартами железных дорог - 1435 мм.

Как указал в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс, на собрании министров транспорта ЕС было достигнуто соглашение о том, что каждая страна-член Евросоюза с железнодорожными линиями, отличающимися от европейских, должна до 2025/2026 года разработать план миграции или преобразования. Это относится и к преобразованию латвийской железнодорожной сети 1520 мм.

Линкайтс указывает, что план будет реализован согласно социально-экономическим подсчетам и в рамках доступного финансирования.

Принимая во внимание геополитическую ситуацию, для Латвии соединение с Центральной Европой особенно важно. Министр отметил, что приоритет Латвии, чтобы улучшить и географически расширить железнодорожную инфраструктуру - строительство высокоскоростной железнодорожной линии Rail Baltica.

Напомним, в Латвии и других странах Балтии сохраняется построенная по российским стандартам сеть железных дорог с шириной рельсов 1520 мм, а в большинстве других стран Европы ширина рельсов составляет 1435 мм, такие же рельсы будут и у новой железнодорожной линии Rail Baltica.

Развитие европейской транспортной сети предусматривает, что Латвия с Литвой и Эстонией будут включена в новый коридор Балтийское море - Черное море - Эгейское моря, что позволит нашим экспортерам гораздо удобнее поставлять товар в страны региона.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх