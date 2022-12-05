Латвийскую сеть железных дорог ждут значительные перемены

Как указал в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс, на собрании министров транспорта ЕС было достигнуто соглашение о том, что каждая страна-член Евросоюза с железнодорожными линиями, отличающимися от европейских, должна до 2025/2026 года разработать план миграции или преобразования. Это относится и к преобразованию латвийской железнодорожной сети 1520 мм.

Линкайтс указывает, что план будет реализован согласно социально-экономическим подсчетам и в рамках доступного финансирования.

Принимая во внимание геополитическую ситуацию, для Латвии соединение с Центральной Европой особенно важно. Министр отметил, что приоритет Латвии, чтобы улучшить и географически расширить железнодорожную инфраструктуру - строительство высокоскоростной железнодорожной линии Rail Baltica.

Напомним, в Латвии и других странах Балтии сохраняется построенная по российским стандартам сеть железных дорог с шириной рельсов 1520 мм, а в большинстве других стран Европы ширина рельсов составляет 1435 мм, такие же рельсы будут и у новой железнодорожной линии Rail Baltica.

Развитие европейской транспортной сети предусматривает, что Латвия с Литвой и Эстонией будут включена в новый коридор Балтийское море - Черное море - Эгейское моря, что позволит нашим экспортерам гораздо удобнее поставлять товар в страны региона.

Eiropas transporta ministru sanāksmē esam vienojušies, ka ikvienai dalībvalstij, kurai ir no Eiropas platuma sliedēm atšķirīgs dzelzceļa tīkls, līdz 2025/26 gadam būs jāizstrādā migrācijas/pārveidošanas plāns - tas attiecas arī uz LV 1520 mm tīkla pārveidošanu — Tālis Linkaits (@Talis_L) December 5, 2022