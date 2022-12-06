На мировом рынке существуют напрасные опасения, что из-за союза Саудовской Аравии и России возникнет нехватка энергоресурсов. Профессор школы менеджмента при Йельском университете Джеффри Зонненфельд объясняет, почему использование энергетических ресурсов в качестве оружия против врагов становится все менее актуальным.
Европа учится жить без российского газа и нефти
Президент России Владимир Путин до сих пор считал себя "энергетическим царем", который может диктовать правила не только в своей стране, но и в других регионах. Однако эти дни подходят к концу - мир уже ищет (и находит) альтернативы российскому газу и нефти. Доходы Кремля от энергоресурсов падают, что оказывает все большее давление на российский бюджет. Война в Украине тоже становится не по карману России.
"Путин так усердно пугал европейцев, что они замерзнут без российского газа этой зимой, что это привело к неприятным последствиям. Рынок продавца становится рынком покупателя - сейчас Россия нуждается в продаже газа в Европу больше, чем Европа нуждается в российском газе. Энергетический кризис и потенциальный дискомфорт европейцев больше не представляют угрозы для европейского единства и поддержки Украины", - говорит Зонненфельд.
Причина проста - в этом году значительно увеличился объем поставок сжиженного природного газа. Также увеличился объем поставок из других источников природного газа. После вторжения в Украину доля российского газа в Евросоюзе снизилась с 46% до 9%. Переломный момент наступил потому, что Европе удалось договориться о поставках газа из Норвегии и Алжира. Еще большее влияние на Европу оказали поставки газа из США и других стран.
Европа в настоящее время резервирует 40% всех мировых запасов сжиженного природного газа (СПГ). Судя по тому, как развиваются новые проекты по сжижению природного газа, только в этом году объем поставок увеличится на 20%, или на 100 млрд кубометров газа.
"По нашим скромным подсчетам, Путин не получит в течение года около 100 миллиардов долларов от падения продаж газа. Объемы добычи газа "Газпрома" уже упали на треть. Кремль больше не может использовать газотранспортную систему, связывающую Россию с западными странами, поэтому необходимо переориентироваться на азиатский рынок. Однако и здесь есть проблема - между Россией и Азией нет крупного газопровода", - указывает Зонненфельд.
В настоящее время только строится "Сила Сибири", которая уже строится с перерасходом бюджета и большими задержками. Этот трубопровод соединит Россию с Китаем, и его пропускная способность составляет всего 10% от пропускной способности российских трубопроводов, соединяющих Россию с Европой. Китай также не торопится строить газопроводы. Путин фактически проиграл газовую войну, а это значит, что российский газ останется под землей.
"У нефтяной сделки Путина с Саудовской Аравии довольно мрачные перспективы. Учитывая, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей нефти в сутки, а США наращивают добычу нефти. Это означает, что власть Саудовской Аравии и России над предложением рынка нефти уже не та, что была раньше", - утверждает профессор.
Впервые США добывают больше нефти, чем Саудовская Аравия - 11,8 млн баррелей нефти в сутки. По данным Управления энергетической информации (EIA), Саудовская Аравия добывает 11 миллионов баррелей нефти в день. США хотят установить новый рекорд по добыче сырой нефти. По данным EIP, средний объем добычи нефти в США может составить 12,6 млн баррелей нефти в сутки, в этом году количество объектов по добыче нефти увеличено на 50%.
Конечно, нефть Саудовской Аравии очень важна для мира - она обеспечивает десятую часть мировых запасов. Однако влияние Саудовской Аравии и России на рынке нефти уже не так велико, как раньше. Ошибочное решение сократить объемы добычи нефти уже не дает должного эффекта - среди западных союзников нет раскола и они все равно продолжают поддерживать Украину.
"Даже в разгар холодной войны СССР пытался сохранить репутацию надежного и стабильного поставщика энергоресурсов.
Покупателю всегда проще найти новые источники энергоснабжения, чем дискредитировавшему себя поставщику новые рынки сбыта. Особенно когда дискредитированный поставщик уже считается изгоем", - пишет Зонненфельд.
Своими ошибками последних месяцев Путин полностью испортил репутацию России. Она больше не считается безопасным и надежным поставщиком энергоресурсов.
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