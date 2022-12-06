Европа учится жить без российского газа и нефти

Европа в настоящее время резервирует 40% всех мировых запасов сжиженного природного газа (СПГ). Судя по тому, как развиваются новые проекты по сжижению природного газа, только в этом году объем поставок увеличится на 20%, или на 100 млрд кубометров газа.

"По нашим скромным подсчетам, Путин не получит в течение года около 100 миллиардов долларов от падения продаж газа. Объемы добычи газа "Газпрома" уже упали на треть. Кремль больше не может использовать газотранспортную систему, связывающую Россию с западными странами, поэтому необходимо переориентироваться на азиатский рынок. Однако и здесь есть проблема - между Россией и Азией нет крупного газопровода", - указывает Зонненфельд.

В настоящее время только строится "Сила Сибири", которая уже строится с перерасходом бюджета и большими задержками. Этот трубопровод соединит Россию с Китаем, и его пропускная способность составляет всего 10% от пропускной способности российских трубопроводов, соединяющих Россию с Европой. Китай также не торопится строить газопроводы. Путин фактически проиграл газовую войну, а это значит, что российский газ останется под землей.