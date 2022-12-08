"Один подход, как это проиллюстрировать - это Earth Overshoot Day, или "День потребления Земли" - в какой момент в течение года мы потребили все доступные в этом году ресурсы окружающей среды.

Еще 50 лет назад годовые ресурсы потребляли до конца декабря, а в этом году этот день настал уже 28 июля", - говорит Купчс.

В целом круговая экономика - одна из составных частей долгосрочного плана развития. Это смена модели деятельности предприятий, позволяющая снизить необходимость в получении нового сырья, но при этом находить способы, как извлечь выгоду из остатков разработки продукта. Таким образом, этот подход помогает потреблять меньше ресурсов и находить новое применение уже частично используемым. Это одна из моделей экономической деятельности, которая позволяет отделить экономический рост от негативного влияния на окружающую среду и выбросов парниковых газов.

"С одной стороны, в Латвии на одного жителя приходится больше материалов внутреннего продукта, чем в среднем по ЕС, и с ростом потребления ресурсов их продуктивность не растет (подсчет Евростата и Банка Латвии).