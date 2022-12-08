Число жителей в мире растет, поэтому растет и спрос на различные ресурсы. Нужно помнить, что почти у всего есть свой лимит, есть он и у важных ресурсов, которые мы используем ежедневно. Ограниченный объем ресурсов означает, что отдельные страны и их блоки зависимы от других стран, которые поставляют очень важное сырье. Как в таком случае может помочь круговая экономика (экономика замкнутого цикла)?
В Латвии на одного жителя приходится больше материалов внутреннего продукта, чем в среднем по ЕС
Получение сырья и его использование чаще всего оказывают и сильное негативное влияние на окружающую среду. Это увеличивает потребление энергии и выбросы углерода. Именно поэтому необходимо найти более умное решение по применению различных ресурсов, у которого будет меньшее влияние на окружающую среду.
Уже сейчас производство вещей, которые мы используем в быту, "отвечает" за 45% общих вредных выбросов в атмосферу. Именно поэтому важно снизить количество отходов и думать об устойчивости товаров - это позволит компаниям в Евросоюзе в долгосрочной перспективе сэкономить значительные суммы денег и снизить вредные выбросы.
В нынешних геополитических условиях, когда значительно осложнилась и глобальная экономика, а поставка отдельного сырья стала сложной, мероприятия круговой экономики позволили бы как уменьшить влияние на окружающую среду, так и снизить зависимость от третьих стран. В свою очередь, для потребителей это означает, что были бы доступны гораздо более долговечные и инновационные продукты, которые позволят улучшить качество жизни, а в долгосрочной перспективе и сэкономить.
Глава отдела по обслуживанию производственных предприятий Swedbank Эдийс Купчс поясняет, что в самих основах круговая экономика - это история о применении ресурсов, которые мы сейчас используем больше, чем планета может дать.
"Один подход, как это проиллюстрировать - это Earth Overshoot Day, или "День потребления Земли" - в какой момент в течение года мы потребили все доступные в этом году ресурсы окружающей среды.
Еще 50 лет назад годовые ресурсы потребляли до конца декабря, а в этом году этот день настал уже 28 июля", - говорит Купчс.
В целом круговая экономика - одна из составных частей долгосрочного плана развития. Это смена модели деятельности предприятий, позволяющая снизить необходимость в получении нового сырья, но при этом находить способы, как извлечь выгоду из остатков разработки продукта. Таким образом, этот подход помогает потреблять меньше ресурсов и находить новое применение уже частично используемым. Это одна из моделей экономической деятельности, которая позволяет отделить экономический рост от негативного влияния на окружающую среду и выбросов парниковых газов.
"С одной стороны, в Латвии на одного жителя приходится больше материалов внутреннего продукта, чем в среднем по ЕС, и с ростом потребления ресурсов их продуктивность не растет (подсчет Евростата и Банка Латвии).
С другой стороны, это и возможность для новых видов предпринимательской деятельности и инноваций, увеличения добавочной стоимости, возникающей при производстве, предложения услуг, которые помогают использовать те же самые продукты дольше и полноценнее. Учитывая мировую практику, здесь есть и возможности для платформ, которые сводят вместе производителей и потребителей разных материалов, как, например, программа по обмену ресурсами ASPIRE в Австралии", - рассказывает Купчс.
Подход круговой экономики помогает снизить необходимость в новом сырье и, находя новые способы использования отходов, уменьшить объем бесполезных отходов.
"В сфере круговой экономики можно говорить и о возобновлении природных ресурсов - например, о регенеративном сельском хозяйстве, которое несет прямую экономическую пользу, положительно влияет на здоровье почвы.
Так как сельское хозяйство в Латвии - один из секторов с наибольшей отдачей парниковых газов, устойчивые подходы к сельскому хозяйству помогут привлечь и выработанный углерод - в качестве примера можно упомянуть сотрудничество Swedbank с сельскохозяйственным технологическим предприятием eAgronom по сертифицированию устойчивого сельского хозяйства", - говорит Купчс.
Принимая во внимание, что в Евросоюзе активно ищут альтернативные российским энергоресурсам источники, все больше говорится об использовании "зеленых ресурсов". Может ли круговая экономика здесь как-то помочь?
Эксперт отмечает, что относительно возможностей в сфере энергетики можно говорить об использовании биогаза вместо природного газа, о щепе, которая в долгосрочной перспективе получается как побочный продукт в лесном хозяйстве.
"Контролируемое использование отходов для теплоэнергии может снизить выбросы метана на полигонах, если они используются как альтернатива открытому сжиганию или неконтролируемому выбрасыванию на полигонах. Однако нужно помнить, что приоритетом должно быть снижение объема отходов и использование ресурсов по возможности наиболее полезным способом, перерабатывая материалы", - указывает Купчс.
Непрямым образом влияние образуется и через основной принцип круговой экономики, продлевающий жизненный цикл материалов, помогая снизить использование природных ресурсов. Он позволяет снизить общее потребление и использовать возникающую энергию для производства, перевозки новых товаров и получения природных ресурсов. Таким образом, продвигается принцип экономии и разумного использования ресурсов.
В введении круговой экономики важны не только политика государства или решения предпринимателей, но и желание самих жителей принять участие и попытаться снизить количество отходов.
"Сделайте устойчивые действия своим удобным выбором по умолчанию. Из экономики поведения можно извлечь урок, что люди с большим удовольствием выбирают то, что удобно, заметно и предлагается как выбор по умолчанию", - говорит эксперт.
В качестве простого примера относительно сортировки отходов: чтобы увеличить вероятность того, что их действительно сортируют, оборудуют удобно используемые, понятно маркированные емкости для подлежащих сортировке отходов и размещают их в доступном месте согласно своему ежедневному ритму. Даже столь простое дело, как маркированные картинками емкости для сортированного мусора на рабочем месте, может помочь снизить объем неправильно сортированных отходов (руководимое профессором Лоренцо Лотти исследование помогло студентам колледжа Лондонского университета снизить ошибки даже на 30%).
"Другой вопрос - обеспечит ли домоуправление удобные мусорные контейнеры или же только самые старательные будут выбрасывать их в центральные контейнеры? Этот устойчивый выбор должен быть настолько удобным, чтобы даже те, кому лень постараться, могли его принять", - заключает Купчс.
Статья создана при материальной поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды
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