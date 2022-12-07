Страны Балтии - рекордсмены Европы по инфляции

Высокая инфляция будет также в Чехии, Венгрии, Польше и Болгарии, а в среднем инфляция в ЕС вырастет до 9,3%, в еврозоне - до 8,5%. В следующем году рост инфляция замедлится.

В глобальном масштабе именно ЕС является регионом, больше всех пострадавшим от российского вторжения в Украину,

учитывая географическую близость нескольких государств ЕС к зонам боевых действий и сильную, хотя и постоянно уменьшающуюся зависимость от импорта ископаемого топлива.

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис считает, что инфляция уже достигла высшей точки или близка к ней.

Если экономика не сократится слишком сильно, инфляция покажет признаки снижения, а если не будет негативной динамики цен на энергоносители, перспективы экономической ситуации через несколько месяцев будут уже гораздо более обнадеживающими. Соответствующие погодные условия, такие как теплая зима, также могут оказать благотворное влияние на ситуацию. Но пока царит неопределенность.

По прогнозам Swedbank, инфляция в этом году составит около 17% или чуть выше в Латвии и около 19% в Литве и в Эстонии. Европейская комиссия прогнозирует инфляцию в Латвии в этом году на уровне 16,9%. В комиссии напоминают, что 2022 год в стране начался с сильного роста экспорта и восстановления частного потребления, что было обусловлено снятием антиковидных ограничений. Рост замедлился во второй половине года, поскольку доход домохозяйств сокращается из-за роста цен на энергоносители.